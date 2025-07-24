الرئيس الفرنسي يحصل على سيارة رئاسية جديدة من رينو

ماكرون في مقعد السائق في سيارة رينو R5 المعروضة في معرض باريس للسيارات. 14 أكتوبر 2024. ا ف ب

باريس: حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سيارة ليموزين كروس أوفر مدرعة جديدة كسيارة رئاسية من إنتاج شركة رينو الفرنسية.

تعتمد هذه السيارة الرئاسية على نسخة رباعية الدفع من السيارة رينو رافال هايبر-هايبرد آي.تك رباعية الدفع. وتصل قوة محركها إلى 300 حصان. وبفضل ركائزها البارزة، وسقفها الطويل المائل للخلف، تعدّ هذه السيارة من أجمل سيارات شركة رينو الفرنسية.

تقول رينو على موقعها الإلكتروني: “تعكس السيارة الرئاسية، التي صُنعت من خلال تعاون ثلاثي بين قصر الإليزيه ورينو وعدد من الحرفيين الفرنسيين المشهورين، رؤية معاصرة للخبرة الفرنسية”.

بالطبع، يحتاج أي سياسي في منصب ماكرون إلى وسيلة نقل شبه مقاومة للقنابل، وقد تم تعزيز السيارة رافال بحرص شديد لتتحمل أي هجوم إرهابي بالبنادق أو المتفجرات.

ودون الكشف عن أي تفاصيل، قالت رينو إنه تم تحسين تدريع السيارة بحيث “تلبي المعايير المتوقعة لمهمة من هذا النوع”. كما التزمت رينو الصمت بشأن سعرها.

يُذكر أن السيارات الأخرى المصممة لحماية قادة الدول والشخصيات العامة الشهيرة مجهزة بزجاج مزدوج مقاوم للرصاص، وتصميم مقاوم للقنابل اليدوية، وإطارات متينة قادرة على مواصلة السير لمسافة معينة بعد تعرضها للثقب وتسرب الهواء منها.

مع ذلك، أشارت رينو إلى العديد من المزايا التصميمية الفخمة، بما في ذلك شبك أمامي بألوان العلم الفرنسي، وحوامل أعلام قابلة للإزالة، وشارات زرقاء وبيضاء وحمراء على الأبواب الأمامية.

كما يتميز التصميم الداخلي برخام أسود مع عروق بيضاء من جبال البرانس، مستخدم في الكونسول الأوسط الخلفي، ولوحة القيادة، وعجلة القيادة.

كما يتميز هيكل السيارة، باللون الأزرق الرئاسي المميز، مع تقنية خاصة للحد من امتصاص الحرارة. ويتمتع الطلاء بتأثير لامع أزرق وأبيض وأحمر، يظهر بوضوح تحت أشعة الشمس.

في الخلف، تم تصميم مقصورة الركاب كمكتب متنقل، مصمم خصيصًا للاستخدام العملي والمريح.

وأكدت رينو التركيز على ضمان توفير ظروف مريحة للركاب من حيث الحرارة والصوت مع التحكم المحسن في درجة حرارة القمرة.

وستحل السيارة رينو رافال الجديدة المخصصة لماكرون محل السيارات الرئاسية السابقة من شركة دي.إس، ما يمثل نقلة نوعية في أسطول سيارات الإليزيه الرسمية.

(د ب أ)