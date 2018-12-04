رئيس وزراء العراق يفشل في تمرير بقية تشكيلته الوزارية‎ بجلسة البرلمان

عاجل

الرئيس الفلبيني يواجه انتقادات شديدة بسبب مزاحه بشأن استخدامه للماريغوانا

منذ 2 ساعتين
الرئيس الفلبيني يواجه انتقادات شديدة بسبب مزاحه بشأن استخدامه للماريغوانا

0
حجم الخط

مانيلا: واجه الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، انتقادات شديدة الثلاثاء، بسبب مزاحه بشأن استخدامه للماريغوانا، في الوقت الذي تشن فيه حكومته حملة شرسة ضد المخدرات غير المشروعة في البلاد.

وقال دوتيرتي إنه كان يمزح عندما قال لمسؤولين في الحكومة أثناء كلمة له الاثنين، إنه يستخدم الماريغوانا ليظل متيقظا أثناء المؤتمرات الدولية.

إلا أن منتقدين أشاروا إلى أن المزحة الساخرة كانت “قاسية ووحشية”.

وتساءلت النائبة البرلمانية المعارضة، ريزا هونتيفيروس قائلة: “هل من الممكن أن تصدر نفس المزحة عن مواطنين فقراء، دون أن يخافوا من أن يتم إدراجهم على قائمة الحملة التي تشنها الحكومة، أو أن يتعرضوا لأذى على أيدي أفراد من قوات الأمن الحكومية، ومن ثم يصبحون ضحايا لعمليات القتل خارج القانون؟”

من ناحية أخرى، دافع المتحدث الرئاسي، سلفادور بانيلو، عما قاله دوتيرتي أمس، حيث قال للصحافيين: “يحق للجميع المزاح… لقد فعل ذلك لأن الفعاليات عادة ما تكون مملة… أولا، إن الماريغوانا ليست من المنبهات لتجعلك متيقظا. بل على العكس من ذلك، فمن الواضح جدا أنه لا يوجد منطق في ذلك، لذلك فهو كان يمزح فقط”.

كما رفض بانيلو المخاوف من أن يصبح الرئيس مثالا سيئا للفلبينيين من الشباب، قائلا: “إن مزحة واحدة لا تجعل منه زعيما سيئا”. (د ب أ)

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

دوتيرتي مازحا: أستخدم الماريغوانا لكي أبقى متيقظا أثناء الاجتماعات الدولية

دوتيرتي مازحا: أستخدم الماريغوانا لكي أبقى متيقظا أثناء الاجتماعات الدولية

3 - ديسمبر - 2018
رئيس الفلبين يعتزم تشكيل “فرقة إعدام” ضد وحدات الاغتيال الشيوعية

رئيس الفلبين يعتزم تشكيل “فرقة إعدام” ضد وحدات الاغتيال الشيوعية

28 - نوفمبر - 2018
الكويت تطلب من دبي الإفراج عن أموال مجمدة في تحقيق غسل أموال

الكويت تطلب من دبي الإفراج عن أموال مجمدة في تحقيق غسل أموال

10 - نوفمبر - 2018
الفلبين.. مكافأة مالية ورحلة إلى هونغ كونغ لكل شرطي يقتل ضابطا فاسدا

الفلبين.. مكافأة مالية ورحلة إلى هونغ كونغ لكل شرطي يقتل ضابطا فاسدا

8 - نوفمبر - 2018

مختارات

مسؤول فلسطيني: أبلغنا ليبرمان بقرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل

مسؤول فلسطيني: أبلغنا ليبرمان بقرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل

منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال يعلن اكتشاف نفق لحزب الله اخترق حدود إسرائيل- (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يعلن اكتشاف نفق لحزب الله اخترق حدود إسرائيل- (فيديو وصور)

منذ 4 ساعات
صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

منذ 6 ساعات
سيناتور أمريكي: إنكار تورط بن سلمان بجريمة خاشقجي “عمى مقصود”

سيناتور أمريكي: إنكار تورط بن سلمان بجريمة خاشقجي “عمى مقصود”

منذ 6 ساعات

إشترك في قائمتنا البريدية