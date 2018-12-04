الرئيس الفلبيني يواجه انتقادات شديدة بسبب مزاحه بشأن استخدامه للماريغوانا

مانيلا: واجه الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، انتقادات شديدة الثلاثاء، بسبب مزاحه بشأن استخدامه للماريغوانا، في الوقت الذي تشن فيه حكومته حملة شرسة ضد المخدرات غير المشروعة في البلاد.

وقال دوتيرتي إنه كان يمزح عندما قال لمسؤولين في الحكومة أثناء كلمة له الاثنين، إنه يستخدم الماريغوانا ليظل متيقظا أثناء المؤتمرات الدولية.

إلا أن منتقدين أشاروا إلى أن المزحة الساخرة كانت “قاسية ووحشية”.

وتساءلت النائبة البرلمانية المعارضة، ريزا هونتيفيروس قائلة: “هل من الممكن أن تصدر نفس المزحة عن مواطنين فقراء، دون أن يخافوا من أن يتم إدراجهم على قائمة الحملة التي تشنها الحكومة، أو أن يتعرضوا لأذى على أيدي أفراد من قوات الأمن الحكومية، ومن ثم يصبحون ضحايا لعمليات القتل خارج القانون؟”

من ناحية أخرى، دافع المتحدث الرئاسي، سلفادور بانيلو، عما قاله دوتيرتي أمس، حيث قال للصحافيين: “يحق للجميع المزاح… لقد فعل ذلك لأن الفعاليات عادة ما تكون مملة… أولا، إن الماريغوانا ليست من المنبهات لتجعلك متيقظا. بل على العكس من ذلك، فمن الواضح جدا أنه لا يوجد منطق في ذلك، لذلك فهو كان يمزح فقط”.

كما رفض بانيلو المخاوف من أن يصبح الرئيس مثالا سيئا للفلبينيين من الشباب، قائلا: “إن مزحة واحدة لا تجعل منه زعيما سيئا”. (د ب أ)