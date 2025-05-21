الرئيسان عون وعباس في بيان مشترك: زمن السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية انتهى- (فيديو)

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل محمود عباس في القصر الرئاسي في بعبدا

بيروت- “القدس العربي”:

وصل إلى بيروت الأربعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وتوجه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي استقبله في الباحة الخارجية للقصر الجمهوري وسط مراسم شرف.

وهذه الزيارة هي الأولى في عهد الرئيس الحالي جوزف عون الذي كشف أنه سيطرح مع أبو مازن مسألة السلاح الفلسطيني، مؤكداً “أن حصرية السلاح تنطبق أيضاً على السلاح غير اللبناني، أي السلاح الفلسطيني في المخيمات“.

فيديو خاص| الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى قصر بعبدا والرئيس جوزاف عون في استقباله#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/JbTTKG30JV — Independent عربية (@IndyArabia) May 21, 2025

أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني “التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، وأعلنا “إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.

وفي إشارة إلى “حركة حماس” أكد الجانب الفلسطيني التزامه “بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية”.

الجانب الفلسطيني أكد الالتزام بعدم استخدام أراضي لبنان كمنطلق لأي عمليات عسكرية

وجاء هذا الموقف إثر محادثات بين الرئيس اللبناني ونظيره الفلسطيني في قصر بعبدا تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الاقليمية والدولية. وإثر هذه المحادثات صدر بيان مشترك جاء فيه:

أولاً: على الصعيد السياسي:

– يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات.

– يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة.

– يدين الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين.

– يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

– يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مدرجاته.

ثانياً: فيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

– يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

– يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار:

1- يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.

2- يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.

3- يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية.

4- يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.

وفي الختام، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره لنظيره اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.