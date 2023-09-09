الرئيس الفلسطيني: تعليمات مشددة لتحقيق التهدئة في عين الحلوة

رام الله: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إنه أصدر تعليمات مشددة لتحقيق التهدئة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عباس تلقى السبت اتصالا هاتفيا من ميقاتي، “وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة”.

ومساء الخميس، اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر “فتح” وفصائل “إسلامية”، نهاية يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة “فتح” أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 35 جريحا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة منذ اندلاعها الخميس.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن عباس “شدد خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة”.

وأضافت: “أكد الرئيس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية”.

وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.

(الأناضول)