الرئيس الفلسطيني: غزة لن تبقى وحدها في مواجهة العدوان

رام الله: وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الامكانيات المتاحة لإغاثة أبناء قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن عباس قوله، إن “أهلنا في غزة يتعرضون للاعتداءات والقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي ان نقف جميعا إلى جانبهم، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات أهلية وخيرية، من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم”، مؤكدا أن “غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحمل عباس “حكومة الاحتلال، مسؤولية قطع الإمدادات الحيوية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية”، داعيا “المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية في هذا المجال تجاه الشعب المحتل، وتحمل مسؤولياته أيضا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية”.

( د ب أ )