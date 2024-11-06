سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يتطلع للعمل مع ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة

6 - نوفمبر - 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء عن تطلعه إلى العمل مع دونالد ترامب، التي تظهر النتائج انتخابه رئيسا لأمريكا، من أجل السلام والأمن في المنطقة.

وأكد عباس، في برقية تهنئة لترامب بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، التزام الشعب الفلسطيني بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي، متمنيا للمرشح الجمهوري النجاح.

وقال عباس، في برقيته: “سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني”.

(د ب أ)

