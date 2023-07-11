الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى جنين غداً بعد أسبوع من عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى جنين غداً، وذلك بعد أسبوع من عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت بالأعنف منذ 20 عاماً.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، بأن عباس “سيتوجه يوم غد إلى مدينة جنين ومخيمها، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين، وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير”.

وأضاف أبو ردينة أن عباس سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

واستُشهد 12 فلسطينياً، فيما قتل جندي إسرائيلي، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002، وتخللته غارات جوية مكثفة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي الكثير من التكهنات بشأن حدة تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية في مناطق شمال الضفة الغربية لصالح الفصائل المسلحة، لا سيما حركتي “حماس” و”الجهاد”.

ولم يسبق لعباس (88 عاماً) التوجه إلى مخيم جنين للاجئين، منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، وكانت زيارته الأخيرة لمدينة جنين قبل 11 عاماً.

(د ب أ)