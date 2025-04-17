الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمّان قبل زيارته دمشق الجمعة

رام الله: قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس سيغادر مساء الخميس رام الله إلى العاصمة الأردنية عمّان، قبل زيارته العاصمة السورية دمشق غدا الجمعة.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، في تصريح للأناضول، أن عباس سيصل مساء الخميس إلى عمّان، ومنها إلى دمشق الجمعة.

وبشأن ما أثارته وسائل إعلام عبرية منها قناة “i24” عن “منع إسرائيلي لسفر الرئيس عباس من رام الله إلى الأردن في طريقه إلى سوريا”، اكتفى مجدلاني بالقول: “الرئيس عباس سيغادر الليلة من رام الله إلى عمّان”.

بدوره، كتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عبر منصة إكس الخميس، أن عباس “يغادر الليلة أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى العاصمة السورية دمشق يوم غد”.

ويزور عباس غدا الجمعة دمشق في زيارة هي الأولى منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع منصبه.

وقال سمير الرفاعي، سفير فلسطين لدى دمشق في تصريح للأناضول الخميس، إن عباس سيصل سوريا غدا الجمعة في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري أحمد الشرع.

ولم يدلِ الرفاعي بمزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

واجتمع عباس لأول مرة مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/ آذار الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير 2025، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)