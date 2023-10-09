سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يحذر من إعلان إسرائيل قطع الإمدادات الأساسية عن غزة 

منذ 20 دقيقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله: حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، من إعلان إسرائيل قطع الإمدادات الأساسية من مياه وكهرباء، ومنع دخول المواد التموينية عن قطاع غزة.

وقال عباس، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإعلان الإسرائيلي “يشكل جريمة ضد الإنسانية ما يتطلب تدخلا دوليا لمنع حدوث مثل هذه الكارثة الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في القطاع”.

واليوم أعلنت إسرائيل عن فرض إغلاق كامل على قطاع غزة ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الأساسية وذلك في اليوم الثالث من أعنف جولة قتال مع الفصائل الفلسطينية.

وبحسب البيان، “وضع عباس أردوغان في صورة آخر التطورات “الخطيرة” التي تشهدها الأراضي الفلسطينية”.

وشدد عباس على أهمية “تدخل الأطراف الاقليمية والدولية فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة قبل فوات الأوان”.

وأكد أن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

ونقل البيان عن أردوغان قوله إن “تركيا تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري، وأنها ستستمر في الدعم وبكل جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية”.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده تراقب عن كثب التطورات في فلسطين وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر المتزايدة في الأرواح والدمار.

 (د ب أ)

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