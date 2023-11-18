سياسة | دولي

الرئيس الفلسطيني يدعو بايدن للتدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في غزة- (فيديو)

18 - نوفمبر - 2023

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رام الله: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها الآلاف، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن عباس توجّه، في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين مساء السبت، إلى الرئيس الأمريكي، “الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك”.

وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة، وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة، بعاصمتها القدس.

وقال: “إن المجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها اليوم في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والتي أودت بحياة المئات من المهجرين قسراً من بيوتهم، تدعوني مرة أخرى أن أطالبكم وقادة العالم لتحمل المسؤولية لوقف هذا العدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، علاوة على التدمير الشامل الذي طال عشرات الآلاف من المساكن والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمرافق العامة والبنى التحتية”.

وأضاف: “أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا”

(د ب أ)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 5:33 ص

    50 سنة و انت ” تطالب ” و لا من مستجيب ………!

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  2. يقول أبو بدر:
    نوفمبر 20, 2023 الساعة 6:14 م

    أما آن الأوان لكي تفعل شيئا يذكرك بك الفلسطنيون بخير ويثنون به عليك وأنت قد شارفت على النهاية؟

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