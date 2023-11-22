سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل لحلول شاملة

22 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

رام الله: رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بوساطة خارجية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، ودعا إلى حلول أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “الرئيس محمود عباس والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته”.

 

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤول: إسرائيل لن توافق على وقف للقتال في غزة بدون عودة المحتجزين
31 - مايو - 2024
لا رد من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماس على اقتراح الهدنة رغم الضغوط القوية
11 - أبريل - 2024
إسرائيل تدرس رد حماس على صفقة التبادل والهدنة
7 - فبراير - 2024
أثناء الهدنة المؤقتة بغزة.. إسرائيل تعتقل 260 فلسطينيا بالضفة
27 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية