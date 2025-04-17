سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يزور دمشق الجمعة ويلتقي الشرع

منذ ساعة واحدة

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رام الله: يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الجمعة، العاصمة دمشق في زيارة هي الأولى منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع منصبه.

وقال سمير الرفاعي، سفير فلسطين لدى دمشق، الخميس، إن الرئيس محمود عباس يزور سوريا غدا الجمعة.

وذكر أنها زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق قبل أن يغادر البلاد.

ولم يدلِ الرفاعي بمزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وكان عباس قد اجتمع لأول مرة مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/ آذار الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.

(الأناضول)

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