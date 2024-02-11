الرئيس الفلسطيني يزور قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار

الدوحة: وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشارك قطر في قيادة جهود الوساطة وتستضيف عددا من قادة حركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس سيجتمع مع أمير قطر غدا الاثنين، فيما لم تشر إلى وجود أي اجتماعات مرتقبة مع قادة حماس. وتوجد خلافات ممتدة بين حماس وحركة فتح في الضفة الغربية بقيادة عباس.

وقال سفير فلسطين في قطر منير غنام لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد إن عباس وأمير قطر سيناقشان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وسبل زيادة المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأوضح غنام “قطر تلعب دورا مهما في جهود الوساطة والجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق للنار وبالتالي التنسيق معها يكتسي أهمية خاصة،.. ومع جمهورية مصر العربية من أجل وضع حد لهذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا”.

وتستضيف قطر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل.

(رويترز)