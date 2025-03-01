سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يعين قائدين جديدين للأمن الوطني والدفاع المدني

1 - مارس - 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، قرارا بتعيين قائد جديد لقوات الأمن الوطني وآخر للدفاع المدني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
ووفق “وفا”، قرر عباس تعيين اللواء العبد إبراهيم عبد السلام خليل قائدا لقوات الأمن الوطني، خلفا للواء نضال علي محمود أبو دخان، الذي أحيل إلى التقاعد بعد توليه المنصب منذ عام 2011.
ويُعد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني هيئة أمنية ذات طابع عسكري، ويضم تشكيلات ميدانية وكتائب، وتتمثل مهمته الأساسية في الدفاع عن الوطن، وحماية المجتمع، وحفظ الأمن والنظام العام، وفق ما جاء في تعريفه الرسمي لدى “وفا”.
وبحسب الوكالة، أصدر عباس قرارا بترقية العميد أكرم محمود علي ثوابتة إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدا لجهاز الدفاع المدني.
في 18 فبراير/ شباط الماضي، عيّن عباس، رائد عرفات أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير، وأحال عبد القادر حامد (قدورة فارس) إلى التقاعد.
وفي 20 من الشهر ذاته، أصدر عباس مرسوما رئاسيا بتعيين أيمن محمود سلمان قنديل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية بدرجة وزير، خلفا لحسين الشيخ.

(الأناضول)

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  1. يقول كلام رصاص:
    مارس 2, 2025 الساعة 5:51 ص

    الان الجيش الصهيوني يدمر مدن الضفة اين
    الامن الوطني للدفاع عنها؟

    رد

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