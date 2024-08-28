سياسة | عربي | فلسطين

الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى السعودية لمتابعة العملية الإسرائيلية بشمال الضفة المحتلة

منذ ساعة واحدة

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رام الله: قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد العملية  العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن القرار جاء لـ “متابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة”.

وكانت القوات الإسرائيلية بدأت، فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم، أسفرت حتى عن الآن عن استشهاد 11 فلسطينياً  وإصابة  آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشارك في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية طائرات مروحية ومسيرات، وعددٌ كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

ووفق الوكالة “فرضت قوات  الاحتلال حصاراً على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها”.

( د ب أ )

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  1. يقول جوبا فلسطين:
    أغسطس 28, 2024 الساعة 11:29 ص

    لماذا يعود ما الذي سيقدمه من عودته وماذا يستطيع ان يفعل بكل الاحوال ؟؟
    الخطابات الرنانة قد ولى زمانها ولم تعد لاتسمن ولاتغني من جوع .
    المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لنيل الحريات والباقي خزعبلات .

    رد

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