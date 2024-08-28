الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى السعودية لمتابعة العملية الإسرائيلية بشمال الضفة المحتلة

رام الله: قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن القرار جاء لـ “متابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الاسرائيلي على شمال الضفة”.

وكانت القوات الإسرائيلية بدأت، فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم، أسفرت حتى عن الآن عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

ما يحدث في الضفة الغربية خطير جدًا. تحت مسمى “المخيمات الصيفية”، بدأ الجيش الإسرائيلي الإرهابي عملية واسعة النطاق على مخيمات شمال الضفة الغربية،” مخيم نور شمس، مخيم جنين، مخيم الفارعة، وبعض الأحياء في نابلس”. الجيش فرض طوقًا أمنيًا على المستشفيات بهدف تفتيش المرضى والجرحى… pic.twitter.com/L6HiwmURzE — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 28, 2024

وشارك في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية طائرات مروحية ومسيرات، وعددٌ كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

ووفق الوكالة “فرضت قوات الاحتلال حصاراً على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها”.

( د ب أ )