الرئيس الكولومبي: سنقدم مقترحا للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة- (تدوينة)

بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الإثنين، اعتزام بلاده تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة بالكامل.

ونشر بيترو عبر حسابه في موقع إكس صور شهداء فلسطينيين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وعلق قائلا “المجزرة التي ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ضد مستشفى الشفاء في غزة”.

وأضاف “كولومبيا ستقدم اقتراحا للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة بالكامل”.

وشدد أن كولومبيا لن تقوم بشراء الأسلحة من الدول المنتجة التي تصوت (بمجلس الأمن) ضد أو تمتنع عن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب البلدان الديمقراطية والتقدمية “بالنضال من أجل منع انتشار الهمجية في العالم وحماية القانون الإنساني الدولي”.

La carnicería desatada por Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza. Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como estado pleno. Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición… https://t.co/OAwK2vowCw — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2023

(الأناضول)