الرئيس الكولومبي: نتنياهو ارتكب مذبحة غزة بالقصف المباشر- (تغريدة)

بوغوتا: قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن “المذبحة الهائلة التي ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر”.

جاء ذلك في رده على بيان لمنظمة مجتمع مدني عبر منصة “إكس” مفاده أن النساء والأطفال الذين قُتلوا في غزة وقعوا في مرمى نيران الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأشار بيترو إلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.

وتابع: “المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر”.

ومنذ 100 يوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

Se equivoca señor Wasserman. El derecho internacional humanitario rechaza usar a los civiles como objetivos militares y menos aún a los niños. Justamente se denominan crímenes de guerra. https://t.co/zXt01MMrVX — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) January 14, 2024

(الأناضول)