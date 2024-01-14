سياسة | دولي

الرئيس الكولومبي: نتنياهو ارتكب مذبحة غزة بالقصف المباشر- (تغريدة)

منذ 12 دقيقة

حجم الخط
0

بوغوتا: قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن “المذبحة الهائلة التي ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر”.
جاء ذلك في رده على بيان لمنظمة مجتمع مدني عبر منصة “إكس” مفاده أن النساء والأطفال الذين قُتلوا في غزة وقعوا في مرمى نيران الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأشار بيترو إلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.
وتابع: “المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر”.
ومنذ 100 يوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الرئيس الكولومبي يلتقي طلابا فلسطينيين في القصر الرئاسي- (صورة)
16 - ديسمبر - 2023
رئيس كولومبيا يقول إنه يدعم دعوة تبون لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية- (تغريدة)
9 - نوفمبر - 2023
كولومبيا تعلن اعتزامها افتتاح سفارة في رام الله
20 - أكتوبر - 2023
إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا بعد تشبيه بيترو لأفعالها في غزة بالنازية
16 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية