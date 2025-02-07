الرئيس الكولومبي: الكوكايين غير قانوني فقط لأنه يُصنّع في أمريكا اللاتينية

بوغوتا: اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن مادة مخدّر الكوكايين “ليست أسوأ من الويسكي”، وهي غير قانونية فقط “لأنها تُصنّع في أمريكا اللاتينية”.
وقال بيترو، مساء الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء نُقِل مباشرة عبر الإنترنت، إن “مادة الكوكايين غير قانونية لأنها تُصنّع في أمريكا اللاتينية، وليس لأنها أسوأ من الويسكي”. وأكد أن “العلماء حلّلوا هذا الأمر، ووجدوا أن الكوكايين ليس أسوأ من الويسكي”.
وقال أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا إن تجارة الكوكايين العالمية يمكن “تفكيكها بسهولة” إذا أصبح المخدر قانونياً في كل أنحاء العالم.
وأضاف: “سيتم بيعه مثل النبيذ”.
ورأى أن المواد الأفيونية المصنعة مثل الفنتانيل “هي التي تقتل” الأمريكيين، وهذه المواد “لا تُصنّع في كولومبيا”.
وتعد كولومبيا أكبر مصدّر للكوكايين في العالم، إذ يصل إنتاجها إلى 2600 طن عام 2023، في حين أن الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيسي، بحسب الأمم المتحدة.
(أ ف ب)
