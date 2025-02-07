سياسة | دولي

الرئيس الكولومبي: الكوكايين غير قانوني فقط لأنه يُصنّع في أمريكا اللاتينية

7 - فبراير - 2025

رئيس كولومبيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 23 سبتمبر 2024. رويترز

بوغوتا: اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن مادة مخدّر الكوكايين “ليست أسوأ من الويسكي”، وهي غير قانونية فقط “لأنها تُصنّع في أمريكا اللاتينية”.

وقال بيترو، مساء الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء نُقِل مباشرة عبر الإنترنت، إن “مادة الكوكايين غير قانونية لأنها تُصنّع في أمريكا اللاتينية، وليس لأنها أسوأ من الويسكي”. وأكد أن “العلماء حلّلوا هذا الأمر، ووجدوا أن الكوكايين ليس أسوأ من الويسكي”.

وقال أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا إن تجارة الكوكايين العالمية يمكن “تفكيكها بسهولة” إذا أصبح المخدر قانونياً في كل أنحاء العالم.

وأضاف: “سيتم بيعه مثل النبيذ”.

ورأى أن المواد الأفيونية المصنعة مثل الفنتانيل “هي التي تقتل” الأمريكيين، وهذه المواد “لا تُصنّع في كولومبيا”.

وتعد كولومبيا أكبر مصدّر للكوكايين في العالم، إذ يصل إنتاجها إلى 2600 طن عام 2023، في حين أن الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيسي، بحسب الأمم المتحدة.

  1. يقول الكاتب عابر الطريق:
    فبراير 7, 2025 الساعة 6:58 ص

    كل أنواع الخمور مدمرة للجسم والعقل والإرادة، وتسبب وفاة ثلاثة ملايين سنوياً، وعشرات الملايين يعيشون بأمراض مزمنة لإدمانها، وتتعدد الجرائم تحت تأثيرها، كملايين القتلى والعاهات من حوادث السيارات، ووفق استقصاء لجنة الرئيس أوباما، فإن 25% من الطالبات ونسبة 8% من الطلاب يتم اغتصابهن في حرم الجامعات الأمريكية تحت تأثير الخمور، كما أن 40% من تلميذات المدارس أصبن بأمراض جنسية متوطنة من العلاقات المنفلتة مع ضعف الإرادة من تعاطي الخمور.

  2. يقول مقهور فلسطيني:
    فبراير 7, 2025 الساعة 7:22 ص

    والسلاح ايضا ، إن اشتريته من امريكا ودول الغرب فهو شيئ عادي.
    اما ان تحصل عليه من روسيا او الصين فسوف تحاصر وتحارب بلقمة عيشك وكل ما تملك.

  3. يقول ملاحظ:
    فبراير 7, 2025 الساعة 8:21 ص

    الكوكايين وكل انواع المخدرات الاخرى هي بالنهاية ثروة قومية لذا يجب تنميتها وتثمينها

  4. يقول ابو مشعل:
    فبراير 7, 2025 الساعة 8:36 ص

    ياريت لو ترسلون طنا واحد من الكاكويين الى اهل غزة حتى يتسنى لهم الضحك على قوانين وقرارات العالم الديمقراطي

