الرئيس الكولومبي ينشر صور أطفال استشهدوا في هجمات إسرائيلية بغزة

بوغوتا: شارك الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الاثنين، صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا جراء هجمات إسرائيلية على غزة.

وعلق قائلا عبر منصة “اكس”: “يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة”.

وأوضح أنه “إذا تجاهلنا هذه الجريمة ضد الإنسانية، فسيكون أطفالنا هم من سيتم قصفهم”.

يذكر أن بيترو انتقد مرارا الهجمات الإسرائيلية على غزة، كان آخرها حين قال “أنا غاضب جدا” حيال الهجوم الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري.

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

