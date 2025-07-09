الرئيس الكيني يحذّر من محاولة “إطاحته” عبر التظاهرات

نيروبي: حذّر الرئيس الكيني وليام روتو من السعي إلى “إطاحته” عبر التظاهرات، مؤكدا أن قوات الأمن ستطلق النار على أي “لصوص” لإصابتهم، بعد يومين من تجدد الاحتجاجات المناهضة للسلطات في أنحاء البلاد ومقتل 31 شخصا.

وقال روتو خلال جولة في العاصمة نيروبي “إنهم يريدون زرع الفوضى وتنظيم التظاهرات وحرق الممتلكات والتسبب في كارثة من أجل إطاحة الحكومة قبل 2027″، العام الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف “نحن في بلد ديمقراطي. لا يمكنكم أن تقولوا لنا إنكم تريدون نشر الفوضى وإطاحة الحكومة”.

وتابع محذّرا “لن يُدمر هذا البلد حفنة من المتسرعين الذين يريدون تغيير الحكومة بطرق غير دستورية. أود أن أقول لهم إن هذا لن يحدث”.

كما أكد الرئيس الكيني أن “كل من يُشعل النار في محال تجارية أو ممتلكات شخص آخر يجب إطلاق النار عليه في ساقه، ونقله إلى المستشفى، وتقديمه للعدالة. لا يجوز قتله، بل كسر ساقه ليتمكن من الذهاب إلى المستشفى والمثول أمام المحكمة”.

والاثنين، بمناسبة يوم “سبعة سبعة” نسبة إلى الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في السابع من تموز/يوليو 1990، قامت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها فارغة.

ووقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين على مشارف المدينة.

أسفرت أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 107 آخرين وفقدان شخصين وتوقيف 532 شخصا، وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة.

وانتقدت منظمات حقوقية والأمم المتحدة العنف الذي مارسته قوات الأمن خلال الاحتجاجات.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها “منزعجة للغاية” من تقارير أفادت بوقوع قتلى خلال احتجاجات الاثنين.

(أ ف ب)