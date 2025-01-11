الرئيس اللبناني المنتخب يعلن بأن السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى

بيروت: قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون السبت إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وانتخب عون (61 عاما) الخميس رئيسا للبلاد، بدعم خارجي من دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية التي عادت مؤخرا إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون تلقى اتصال تهنئة من بن سلمان الذي وجه له دعوة لزيارة المملكة.

ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكدا أن السعودية “ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.. إيمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” من جهتها، بأن بن سلمان قدم لعون خلال الاتصال دعوة لزيارة السعودية. وأعرب عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء”. كذلك، أبلغه “تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” بانتخابه رئيسا.

وحظي انتخاب عون رئيسا بدعم خمس دول تعاونت في حلّ الأزمة الرئاسية اللبنانية، بينها السعودية التي شكلت خلال عقود داعما رئيسيا للبنان، قبل أن يتراجع تباعا اهتمامها بالملف اللبناني على وقع توترات إقليمية مع طهران، داعمة حزب الله.

وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة، وفق محللين، انتخاب عون رئيسا بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس الجمعة إن “دعم السعودية تحديدا في اللحظة الأخيرة كان عاملا حاسما بشكل خاص” لتسهيل انتخاب عون.

وتعهّد عون في خطاب القسم من البرلمان الخميس اعتماد “سياسة الحياد الإيجابي”، بعيدا عن سياسة المحاور الإقليمية، وبإقامة “أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية”.

(أ ف ب)