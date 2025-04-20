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الرئيس اللبناني: سننفذ “حصر السلاح بيد الدولة” لكن ننتظر ظروفا مناسبة للتطبيق

منذ ساعة واحدة

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 بيروت: أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون تنفيذ موضوع حصر السلاح، ولكن ينتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد عن عون قوله بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن سلاح حزب الله، إن “أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل، بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة”.

وأضاف: “عندي قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله”.

وتابع: “فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الاهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة”.

 وأكد أن “أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.

وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال: “أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة”.

(د ب أ)

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