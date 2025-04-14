الرئيس اللبناني: نزع سلاح حزب الله سيأتي من خلال الحوار وليس القوة

بيروت: قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن نزع سلاح حزب الله سيأتي عبر المفاوضات، وذلك في إطار استراتيجية دفاع وطني وليس عبر “القوة.”

وقال عون في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بأن تكون الأسلحة في أيدي الدولة فقط، لكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هذه المناقشات تتم في صورة “حوار ثنائي” بين الرئاسة وحزب الله.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لتسريع نزع سلاح حزب الله ولكن هناك مخاوف داخل لبنان من أن فرض القضية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. وقال عون إن “السلم الأهلي خط أحمر بالنسبة لي”.

وأضاف الرئيس إن الجيش اللبناني- الذي كان قائدا سابقا له- يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها في جنوب لبنان، كما هو موضح في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أحدث حرب بين إسرائيل وحزب الله في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأحيانا في مناطق أبعد في الشمال.

(أب )