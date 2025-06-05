الرئيس اللبناني يقلّد الممثل جورج خباز وسام الاستحقاق- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

تقديراً لعطاءاته الفنية المميزة وأعماله الإبداعية التي جسدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية، منح رئيس الجمهورية اللبنانية الفنان اللبناني الشامل جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي.

وقد نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبناني مجموعة من الصور بدا فيها الرئيس عون وهو يقلّد خباز هذا الوسام وكتب: “الرئيس عون منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، تقديرًا لعطاءاته الفنية المميزة، وأعماله الإبداعية التي جسّدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية”.

الرئيس عون منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، تقديرًا لعطاءاته الفنية المميّزة، وأعماله الإبداعية التي جسّدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية. pic.twitter.com/KBXRfMNDWL — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 5, 2025

ويذكر أن الفنان جورج خباز فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “يونان” في مهرجانات سينمائية دولية، كما حصد الفيلم جائزة “أفضل فيلم روائي طويل” في مهرجان “روتردام للفيلم العربي”.