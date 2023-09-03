الرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية ينفي صحة تسريب منسوب له يهاجم فيه عائلة الغنوشي- (تدوينات)

تونس – “القدس العربي”: نفى منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة “تسريبا” منسوبا له ينتقد فيه شخصيات في الحركة من بينها عائلة رئيس الحركة، راشد الغنوشي.

وكتب الونيسي على صفحته في موقع فيسبوك “صفحة “سيب صالح” تروج لشريط مفبرك حول حديث لي مع الصحافية شهرزاد عكاشة. هذا افتراء لا قيمة له ولا اعتبار له عندي، ومحاولة يائسة للإساءة للحركة. ونمر للعمل”.

ويهاجم الونيسي، في التسريب المزعوم، عائلة الغنوشي وعددا من قيادات الحركة، كما يتحدث عن “فساد” داخل الحركة وتلقيها أموالا من الخارج.

وأثار التسريب جدلا كبيرا في الوسط السياسي والإعلامي التونسي.

وكتب عبد الفتاح التاغوتي الناطق الإعلامي باسم حركة النهضة “ما يحدث -على خطورته- هو وبكل بساطة محاولة من سلطة غارقة في الأزمات لضرب المعارضة وإضعافها من خلال ضرب وحدة حركة النهضة وشل قيادتها وتعطيل مؤتمرها الحادي عشر وخلق فتنة بين أبنائها عبر محاولة تشويهها ورميها بالفساد أمام الرأي العام”.

وأضاف “محطة جديدة واختبار جدّي لأبناء النهضة الذين عليهم أن ينتبهوا إلى المكائد والفتن ويُعلُوا من قيمة الوحدة الداخلية والوطنية والنضال السلمي من أجل حرية النشاط السياسي القانوني والدفاع عن مكتسبات الحريات والديمقراطية والدفاع عن المساجين السياسيين”.

وتابع بالقول “للحركة مؤسسات تفصل في كل الاختلافات الداخلية وتضبط البوصلة على أولوية الشأن الوطني على الحزبي. خبرنا المحن وخبرتنا الساحات وما تُمنّون به النفس بعيد المنال والأولى أن تبذلوا قصارى جهدكم في تحسين الأوضاع المتردية للشعب التونسي المنكوب لا أن تكيدوا المكائد للأطراف الوطنية المناضلة”.

فيما أكدت الصحافية شهرزاد عكاشة “صحة” التسريب المنسوب للونيسي، والذي قالت إنه جزء من عمل استقصائي تشتغل عليه منذ عدة أشهر، كما اتهمت الونيسي بـ”التعاون” مع السلطة لتفكيك حركة النهضة.

وعلق الباحث والناشط السياسي سامي براهم بالقول “سؤال منهجي بعيد عن السّياسة للمتخصّصين في الإعلام: في أيّ كليّة صحافة هناك تدريس للعمل الاستقصائي على أنّه استدراج المحاور الذي يطمئن لنا للحديث معه ثمّ الاحتفاظ بحديثه وتسريبه ممنتجا عند الحاجة، خدمة لهذه الجهة أو تلك؟”.