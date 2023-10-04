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الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي يطلب من بيلوسي إخلاء مكتبها بمبنى الكونغرس

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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واششنطن- “القدس العربي”: أمر رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري (جمهوري من نورث كارولاينا) ، الرئيسة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي ( كاليفورنيا) بإخلاء مكتبها في الكابيتول هيل حتى يتمكن من توليه، بعد ساعات فقط من توليه منصب رئيس مجلس النواب بالإنابة، حسبما ذكر مكتب بيلوسي يوم الثلاثاء.

وأصبح ماكهنري رئيسًا بالإنابة بعد إقالة النائب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) من منصبه يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت على خروج رئيس مجلس النواب من منصبه.

ونددت بيلوسي بهذا الطلب في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقالت :” مع كل القرارات المهمة التي يجب على القيادة الجمهورية الجديدة معالجتها، والتي ننتظرها جميعًا بفارغ الصبر، كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها رئيس البرلمان المؤقت الجديد هو إصدار أمر لي بإخلاء مكتبي في مبنى الكابيتول على الفور”.

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