الرئيس المصري: إعمار غزة يكلف 90 مليار دولار- (فيديو)

القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن إعادة إعمار قطاع غزة المتاخم للحدود مع بلاده يحتاج إلى 90 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس السيسي خلال ندوة للجيش المصري في مركز القاهرة للمؤتمرات شرقي العاصمة، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وقال إنه “طلب تقديرا (من مؤسسات الدولة المصرية) لتكلفة إعادة إعمار قطاع غزة جراء ما شهده من القصف الإسرائيلي”، مؤكدا أنها “تحتاج 90 مليار دولار”.

وأشار إلى أن “ما حدث في غزة تحد لمصر وللمنطقة بأكملها”، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة.

وأضاف السيسي أن “معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ونحرص على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وتابع: “نقوم بإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا”.

"بقى اللي شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه".. الرئيس #السيسي يرد على دعوات تهجير أهالي قطاع غزة لسيناء: الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا نحميها pic.twitter.com/CoJUQ2ns3d — ON (@ONTVEgy) March 9, 2024

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تنفيذ خامس إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية مشتركة مع مصر بدأت في 29 فبراير/ شباط الماضي. فيما تعيش غزة نقصا حادا في الغذاء جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتواصل مصر والإمارات بشكل ثنائي، ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)