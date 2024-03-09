الرئيس المصري: إعمار غزة يكلف 90 مليار دولار- (فيديو)

القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن إعادة إعمار قطاع غزة المتاخم للحدود مع بلاده يحتاج إلى 90 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس السيسي خلال ندوة للجيش المصري في مركز القاهرة للمؤتمرات شرقي العاصمة، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.
وقال إنه “طلب تقديرا (من مؤسسات الدولة المصرية) لتكلفة إعادة إعمار قطاع غزة جراء ما شهده من القصف الإسرائيلي”، مؤكدا أنها “تحتاج 90 مليار دولار”.
وأشار إلى أن “ما حدث في غزة تحد لمصر وللمنطقة بأكملها”، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة.
وأضاف السيسي أن “معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ونحرص على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.
وتابع: “نقوم بإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا”.
"بقى اللي شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه".. الرئيس #السيسي يرد على دعوات تهجير أهالي قطاع غزة لسيناء: الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا نحميها pic.twitter.com/CoJUQ2ns3d
— ON (@ONTVEgy) March 9, 2024
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تنفيذ خامس إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية مشتركة مع مصر بدأت في 29 فبراير/ شباط الماضي. فيما تعيش غزة نقصا حادا في الغذاء جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتواصل مصر والإمارات بشكل ثنائي، ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
(الأناضول)
وانت باي صفة يا سيسي تقدر كم يكلف اعمار غزة؟ ولا تنتظر ان يصلك 80 مليار من التسعين لتشغيل جيش الكفتة. يا قهرة الزمان ان يحكم مصر انسان مثلك فعلا!
لا دخل لك بإعمار غزة يا سيسي ❌
لك من الله ما تستحق ☝️
أنتم السبب يا عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات الصهيو أمريكية، دمار شامل لغزة بتواطئكم وصمتكم المخزي ومنعكم فتح الحدود المصرية في وجه اخوانكم الفلسطينيين ومنعكم ان يهب الشعب المصري لتقديم المساعدات لأطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم سيكنسكم يا حكام العرب المتخاذلين عن نصرة اخوانكم الفلسطينيين، تبا لكم وألف ألف تعس ونحس 🇵🇸🤕🔥🚀🚀🚀
يعد تواطؤ النظام المصري والرجعيات العربية السبب الرئيسي في دمار غزة و حرب الابادة التي قتلت أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني جلهم من المدنيين والنساء والاطفال والمرضى و العجز.
ولقد كان من الممكن إيقاف هذه الحرب في أيامها الاولى لو أتخذت هذه الانظمة موقفا صارما في وجه الكيان الصهيوني المعربد و داعميه من امبرياليين و إستعماريين أما وقد حدثت الطامة و لم يحرك أي منهم ساكنا فالحديث عن إعمار غزة مجرد لغو ما دامت هذه الحرب مستعرة ثم من يعيد للأيتام ٱباءهم و للثكلا رجالهم ؟
الأنظمة العربية تتحمل وحدها أوزار كل هذه المأسات وهو وزر لن يرحمهم امام التاريخ و امام الله
مصائب قوم عند قوم فوائد.
لا يستطيع هذا الزلمة ألذى ساهم فى خراب غزة وتجويع أهلها بعدم أهليته، إلا ان يحلم بإعادة إعمار غزة ويتخيل ويأمر في وقت يقظته لجنة بإعداد التكاليف لذلك وعندما اخبروه بكلفة الإعمار سال لعابه ولم يستطيع عدم البوح بما يجول في فكره وخاطره.
عين السيسي يا سادة وأذنه وكل حواسه متركزة الان على المبالغ المالية والتبرعات النقدية المتوقعة التي سيتبرع بها العالم من اجل إعمار غزة.
يعلم السيسي جيدا ان لا مسمار يستطيع الدخول إلى غزة إلا عن طريق معبر رفح بعد اخذ الإذن من ولي الأمر في تل ابيب.
ويدرك السيسي انه لم يعد يوجد في مصر المزيد ليبعه إلا الأهرام وأبو سمبل وسيكون من الصعب عليه بيعهما بسهولة، فلم يعد هنالك من طرق لجلب الرز إلا الكنز المخبأ تحت ركام وأطراف الشهداء في غزة.
حق يراد به باطل ومع ذلك هل ياتري سيستطيع حلم السيسي بالرز إيقاف العدوان الغاشم على غزة فيما لم يستطع هو و جيشه وأبواقه الإعلامية من منعه او ايقافه.
انت اشتغل على عمار مصر و سيبك من غزة .
يجب على أهل غزه ان يرفضوا اي مساعدت من الإمارات ومن المنافق السيسي ونقول وندعي لهم اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك
انسان مريض ابتلت به مصر العظيمة و ناسها الطيبين به الله يتولاه من عنده مهوس بالمليارات و لا يتكلم الا بالمليارات و الترينيولات انت طلعت لنا منين الله ياخذك و يريحنا