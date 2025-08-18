الرئيس المصري ورئيس وزراء قطر يؤكدان رفضهما إعادة احتلال غزة

القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة، ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وصرح المتحدث في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، أن اللقاء شهد تأكيدا مشتركا على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى.

كما شدد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد توافقا في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

