الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام يخاطب هواجس «الثنائي الشيعي»:«لست من أهل الإقصاء والاستبعاد بل من أهل الوحدة والشراكة ويداي ممدودتان»

سعد الياس

بيروت ـ «القدس العربي»: بعد يوم واحد على الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزف عون والتي أفضت إلى تكليف القاضي نواف سلام الذي عاد صباحاً من لاهاي، إنعقد اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا جمع الرئيس عون والرئيس سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي غادر بعد حوالى 20 دقيقة من دون الادلاء بأي تصريح.

أما الرئيس المكلف فأدلى بخطاب مكتوب خاطب فيه ضمناً «الثنائي الشيعي» قائلاً «أصغيت إلى بعض الهواجس وأنا بفطرتي وتكويني لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولست من أهل الاستبعاد بل من اهل التفاهم والشراكة، وفي ممارستي سأحرص على ألا يشعر مواطن واحد بغبن أو تهميش أو إبعاد ويداي ممدودتان للجميع».

وجاء في كلمة سلام «من هذا الصرح الذي عادت إليه الحياة، بانتخاب رئيس جديد هو فخامة الرئيس جوزف عون، أتوجه إلى ممثلي الأمة وجميع المواطنين، لأشكرهم على الثقة التي منحوني إياها لتولي هذه المهمة الصعبة، خدمة للبنان واللبنانيين جميعاً.

شعوري عميق بالامتنان والمسؤولية. فهذا ليس مجرد تكليف بل دعوة للعمل لتحقيق تطلعاتكم، ولا سيما الشابات والشباب منكم: تطلعات التغيير وبناء دولة عادلة قوية حديثة ومدنية نستحقها جميعاً، انسجاماً مع ما تضمنه خطاب القسم الذي أحيا الأمل بإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات. فبعد المعاناة والأحزان والآلام بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على لبنان، وبسبب اسواْ أزمة اقتصادية وسياسات مالية أفقرت اللبنانيين آن الأوان لنقول: كفى! حان الوقت لبدء فصل جديد.

فصل نريده متجذراً بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد المواطنين الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات. وأهم التحديات التي نواجهها اليوم هي التصدي لنتائج العدوان الأخير. إن جزءاً كبيراً من شعبنا لا تزال منازله مهدَّمة ومؤسساته التجارية مدمرة وصروحه التربوية معطلة. وواجب علينا ان نحفظ كرامتهم بالعمل أولاً على تأمين شروط إعادة بناء القرى والمنازل المهدمة في الجنوب والبقاع وبيروت من اجل عودة كريمة لأهلنا إليها. وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل التزام.

وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود إتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا. فلا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك. وهذا يقتضي العمل أيضاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما جاء حرفياً ونصّ عليه اتفاق الطائف».

وأضاف: «بالنسبة الى الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة، سيكون على الحكومة التي سأعمل على تشكيلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج. اقتصاد يرتكز على تحفيز نمو شامل ومستدام، وعلى تأمين فرص العمل للأجيال الطالعة.

الأزمة الاقتصادية

غير ان الشرط الأساس لذلك هو قيام دولة قادرة وعادلة، ذات إدارة شفافة وفاعلة، دولة تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون، دولة تجسد في جميع الحقول والمجالات دون استثناء المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، كما نصّت عليه أيضاً مقدمة الدستور المعدل بالاستناد إلى إتفاق الطائف.

فالأساس في الاصلاحات السياسية التي طال انتظارها هو العمل في آن واحد على تنفيذ احكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نُفّذ منه خلافاً لنصه او روحه، وعلى سد ثغراته. وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات امنية فاعلة».

وتابع: «لقد عشنا في ظل إدارة مترهلة حكمتها «الزبائنية» ونخرها الفساد، فآن الأوان لنفضها، ووضعها في خدمة الناس. وهذا كله لا يمكن الحديث عنه قبل ان نعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم، ولإنصاف المودعين في المصارف».

كفى فرصاً ضائعة

وخاطب الرئيس المكلف الشباب بالقول «هم طاقة هذا البلد ومهندسو غده، الشباب الذين غادروا لبنان مقهورين أو بقوا هنا محبطين، أقول لهم أن لبنان الذي سنعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان: تتعلمون هنا، وتعملون هنا وتساهمون في بنائه على صورة طموحاتكم واحلامكم.

إنه فصل جديد. كان لكل منا رهان على خارج ما، والتجربة علَّمتنا ان الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا. فلنراهن على بعضنا البعض ولنراهن على بناء المؤسسات القوية. لقد ضيّعنا الكثير من الفرص لبناء الدولة السيدة المدنية المستقلة. ولا حاجة للتذكير بها من قبل الطائف وبعده. فكفى فرصاً ضائعة! كفى ما مررنا به من تجارب شعر البعض فيها بالغبن او الحرمان او الخوف او العزل قبل الطائف كما بعده. أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت، ومنها ما أثير من هذا المنبر بالذات. وجوابي هو أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من اهل الإقصاء بل من اهل الوحدة.

بري تحدث عن «خديعة سياسية» لكنه نفى المزاعم حول نيته إغلاق مجلس النواب

ولست من أهل الاستبعاد بل من اهل التفاهم والشراكة الوطنية. وهذه دعوتي الصادقة، ويداي الإثنان ممدودتان إلى الجميع للإنطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار».

وختم قائلاً: «في ممارستي لمهمتي الجديدة سأحرص على ألا يشعر مواطن واحد بغبن او تهميش او إبعاد. تطلعاتنا كبيرة ولن نساوم عليها، لكن ندرك أيضاً ان خطوات تدريجية وثابتة هي أحياناً الطريق الأنجح لتحقيقها. سأبدأ بالعمل فوراً بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وأملي كبير بأن نطلق معاً ورشة بناء لبنان الجديد».

ويشعر «الثنائي الشيعي» بما يسميه «خديعة سياسية وانقلاباً على التفاهمات التي كانت تقضي بعودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحكومة».

وحسب المعلومات قال بري لعون على هامش الاستشارات «ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالأمر الواقع».

غير أن الرئيس بري نفى «المزاعم» حول نيته «إغلاق مجلس النواب في وجه الرئيس المكلف كرد فعل على تسميته واعتراضاً على ما اعتبره تملصاً من اتفاق مسبق لم يُعرَف طرفُه الثاني» وأصدر المكتب الاعلامي للرئيس بري بياناً نفى فيه ما أوردته صحيفة «نداء الوطن» من «مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان» وأكد «أن هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتشكل سابقة خطيرة غير أخلاقية في العمل الصحافي».

وكانت الصحيفة ذكرت «أن بري عاد عن قراره كي لا يؤجج الروح الطائفية ويظهر وكأنه يغلق البرلمان بوجه رئيس الحكومة الذي نال 20 صوتاً سنياً من أصل 27» مشيرة إلى «أن الجسم الشيعي المنهك لا يستطيع تحمل فتح مشكل مع السنة والأغلبية اللبنانية إضافة إلى الدول العربية التي ستعتبر أن هذه الخطوة موجهة ضدها، ولن تدخل مشروع إعادة الإعمار».

وفيما كان نواب تغييريون يحتفلون في ساحة الشهداء ليل الاثتين مع ثوار 17 تشرين/أكتوبر، كانت قناة «المنار» تركّز على ما أدلى به نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» من منبر الاستشارات النيابية في بعبدا لجهة أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» وتستعيد ما قاله النائب محمد رعد الذي «أسف لمن يريد أن يخدش إرادة العهد التوافقية ولمن كَمَن من اجل التفكيك والالغاء والاقصاء» قال «من حقهم ان يعيشوا تجربتهم ومن حقنا ان نطالب بحكومة ميثاقية» بالأسف عبرت كتلة الوفاء للمقاومة عمن يريد ان يخدش ارادة العهد التوافقية، فكمن من جديد من اجل التفكيك والتقسيم والالغاء والاقصاء تعمدا وكيدية، ملمّحة إلى «هواء خارجي لفح الاستحقاق وبدّل بساعات معدودات كل العدادات السياسية» ومنتقدة «ديمقراطية القناصل الجديدة التي لم يعتد عليها عموم اللبنانيين بعد وان كان قد خَبِرها وامتهنها البعض».

استشارات الرئيس المكلف

وفي انتظار موعد الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة التي سيجريها الرئيس المكلف في ساحة النجمة يوم الأربعاء مع الرئيس بري والكتل النيابية بمن فيها كتلة «الوفاء للمقاومة» ويوم الخميس مع النواب التغييريين والمستقلين، فقد جال الرئيس المكلف على رؤساء الحكومات السابقين، أما «الثنائي الشيعي» فأمامه خيار المشاركة ومنح الحكومة الثقة وإلا سيتم اختيار أسماء شيعية غير مستفزة لتوزيرها.

في المواقف، كتب النائب ميشال معوّض عبر منصة «اكس»: «استباق تشكيل الحكومة بالتهويل والتهديد لن ينفع. حكومة نواف سلام ستولد، ولن تكون إلا ميثاقية حسب أحكام الدستور، وخارج نهج الزبائنية والمحاصصات، وستعمل مع رئيس الجمهورية على استعادة سيادة الدولة، وحكم القانون، وموقع لبنان في العالم العربي والعالم. كما ستقوم حكومة نواف سلام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة لإعادة لبنان على سكة التعافي والنمو والحداثة». وأضاف: «حان وقت التواضع لا التهويل، ومدّ يد التعاون بيننا كلبنانيين، والعمل على تسهيل تشكيل الحكومة بما يسرّع في حماية مصالح جميع اللبنانيين، من خلال عودة الجميع إلى كنف الدولة، والدستور والمؤسسات والممارسات الديمقراطية».

واستغرب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ موقف النائب محمد رعد «عن قطع اليد الممدودة، وكأن الرجل خُدع من طرف ما أو كأن أحدًا انقلب على وعد قطعه له وهذا غير صحيح». وقال «أنا كنت ممثلاً لحزب الكتائب في كل المشاورات والنقاشات سواء في الانتخابات الرئاسية أم في الاستشارات النيابية ولم يَعد أحد حزب الله بأي شيء» موضحاً «أن مسألة الميثاقية في مقدمة الدستور والأعراف هي مشاركة المسيحيين والمسلمين في انبثاق السلطة بحيث لا تقوم سلطة تناقض العيش معاً».

أما النائب وضاح الصادق فقال «لا يصدقون ولن يصدقوا، لا كمين ولا من يحزنون، ولا اتفاقات حتى يتم نقضها. لم يتعّدوا أن تجري انتخابات ديمقراطية طبيعية، لم يتدخل أحد، ولم تعرف أي دولة بما يحدث. فوجئوا كما غيرهم». ولفت في تصريح، إلى «أن عددًا قليلامن النواب اتخذ القرار، وتدحرجت كرة الثلج تحت تأثير الضغط الشعبي على النواب. حلم تحقق، واليوم لبنان أفضل».

وفي المواقف ايضاً، هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، متمنياً له «التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».

وأكد «ان تسهيل مهمة الرئيس المكلف واجب وطني لتشكيل حكومة وطنية جامعة من أصحاب الاختصاص والكفاءات» داعياً «القوى السياسية إلى التعاون لتسهيل مهمة الرئيس المكلف لإنقاذ البلد في أسرع وقت ممكن للنهوض بالوطن سياسياً ومعيشياً واقتصادياً وحياتياً وإنمائياً، لينعم لبنان بمستقبل زاهر وآمن يسوده السلام والاستقرار».

ونوه «بالجهود التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال توليه سدة المسؤولية في الظروف الدقيقة والخطيرة التي مرت بها البلاد، شاكراً إياه على كل ما بذله من اجل لبنان واللبنانيين».