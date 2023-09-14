​​​​الرئيس الموريتاني والمبعوث الأممي دي ميستورا يبحثان ملف الصحراء الغربية

نواكشوط: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني مساء الخميس في العاصمة نواكشوط مباحثات مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية ضمن جولة يقوم بها في المنطقة، وفقا لما أعلنته الرئاسة الموريتانية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع أيلول/سبتمبر الجاري عن جولة دي ميستورا في المنطقة لإجراء مشاورات مع كل الأطراف المعنية بالنزاع على الصحراء الغربية.

وأضافت أن دي ميستورا ينتظر بفارغ الصبر القيام بزيارات في المنطقة، وعقد لقاءات مع كلّ الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول/أكتوبر القادم وهذه هي أول جولة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2021 .

ويعاني ملف التسوية الأممية لإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو انتكاسة كبيرة وعراقيل بسبب الخلاف بين طرفي النزاع بشأن موضوع تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير سكان الإقليم.

(د ب أ)