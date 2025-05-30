الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من زعيم جبهة البوليساريو

نواكشوط: تسلّم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، رسالة خطية من الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد، إبراهيم غالي، وذلك خلال استقباله وفدا صحراويا رفيع المستوى في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وترأس الوفد الصحراوي رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة.

وأكد سلامة في تصريح صحافي عقب اللقاء، أنه سلم الرئيس الغزواني رسالة من نظيره الصحراوي، وأن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الصحراوية.

وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن اللقاء شكّل فرصة لتهنئة الرئيس الغزواني والشعب الموريتاني على فوز مرشح موريتانيا، سيدي ولد التاه، برئاسة البنك الأفريقي للتنمية.

ولم يخض المبعوث الصحراوي في تفاصيل الهدف من زيارته، إلا أنها تأتي في سياق يتسم بورود أنباء عن غلق موريتانيا لمنطقة حدودية مع أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب، ومنعها الصحراويين من مزاولة نشاطاتهم التجارية في هذه المنطقة.

كما تأتي الزيارة في خضم حملات إعلامية مكثفة تفيد بتوجه موريتانيا لتغيير موقفها من النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويشير حضور مدير المخابرات الخارجية الموريتانية للقاء إلى ارتباط الزيارة بملفات وقضايا أمنية.

(د ب أ)