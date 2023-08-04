سياسة | دولي

الرئيس النيجيري يسعى للحصول على الموافقة على نشر قوات من جيشه في النيجر

منذ ساعتين

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أبوغا:  طلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو من مجلس الشيوخ النيجيرى الموافقة على التدخل العسكري في النيجر المجاورة، وفقا لتقرير إعلامي.

وذكر التقرير الذى لم يتم الكشف عن مصدره أن تينوبو، الذي يرأس، أيضًا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، دعا إلى ” القيام بحشد وتعزيزات عسكرية ونشر الأفراد للتدخل العسكري لفرض امتثال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إذا ظل على تمرده “.

ويأتي التقرير بعد أن أطاح ضباط في الحرس الرئاسي بالنيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الأسبوع الماضي. وتولى قائد وحدة النخبة، الجنرال عبد الرحمن تشياني، السلطة كحاكم جديد للبلاد.

وقامت المجموعة بتعليق الدستور وحل جميع المؤسسات الدستورية.

(د ب أ)

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