 الرئيس تبون يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الجزائر ويتلقى التهاني ـ (صور وفيديو)

الجزائر: أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر بالعاصمة الجزائرية.

وهي المرة الأولى التي يؤدي فيها تبون صلاة العيد بالمسجد منذ توليه رئاسة الجزائر نهاية كانون الاول/ديسمبر 2019.

وتلقى تبون، التهاني بعد نهاية الصلاة من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وعدد من إطارات الدولة، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالجزائر والمواطنين.

وكان تبون هنّأ الشعب الجزائري أمس الثلاثاء بمناسبة حلول عيد الفطر، منوها بالجو الروحاني المتميز والطمأنينة التي حظي بها المواطنون بفعل عنصري الوفرة والتحكم في الأسعار على مدار أيام شهر رمضان الفضيل.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها لسنوات”، مجددا شكره للتجار الخيرين وممثليهم وكل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين على كل ما بذلوه.

وحرص تبون، على التنويه بأجمل صور التكاتف والتضامن مع المواطنين المتأصلين في عمق المجتمع الجزائري، دون أن ينسى “أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة”.

(د ب أ)