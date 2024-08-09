الرئيس تبون يضع وزير الداخلية في “عطلة خاصة” لقيادة حملته الانتخابية.. وفريقه يحذر من جمع الأموال باسمه

الجزائر- “القدس العربي”:

فصّل مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية الجزائرية، في الطريقة القانونية التي سيتولى بموجبها وزير الداخلية إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون المرشح لخلافة نفسه على رأس البلاد، بعد جدل أثير حول هذا القرار، قبيل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية.

وذكر المرسوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، تم وضعه في حالة “عطلة خاصة” لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024. كما نصّ نفس المرسوم على أن يتولى تسيير الوزارة إطار سام في الدولة يعينه رئيس الجمهورية.

وبذلك، تقرر وضع الوزير في عطلة خاصة، في وقت كان منتظرا إجراء تعديل حكومي جزئي وفق توقعات المتابعين. وكان تعيين مراد في إدارة حملة تبون، قد أثار انتقادات من حيث أن الإدارة لا تزال تلعب دورا مهما في سير العملية الانتخابية، حتى بعد أن أصبحت هناك سلطة مستقلة للانتخابات.

وذهب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض إلى وصف القرار بالمستفز. وذكر الحزب الذي أعلن مقاطعته الانتخابات، في بيان له عقب اجتماع أمانته العامة، أنه “مع تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية كمدير حملة لرئيس الدولة لولاية ثانية، يتجه فقدان المصداقية الذي يضرب هذه الانتخابات نحو الاستفزاز”.

ويعد إبراهيم مراد من أقدم رجالات الإدارة في الجزائر، فقد تدرج في الوظائف سنوات طويلة، كوالٍ (محافظ) ثم وسيط للجمهورية ثم وزير للداخلية، ولم يسبق له الانخراط في الأحزاب السياسية. وكانت مسيرة مراد قد عرفت صعودا لافتا في فترة الرئيس تبون الذي فتح له أبواب الرئاسة في بداية عهدته كمكلف بمهمة للتكفل بما اصطلح عليه “مناطق الظل” (المناطق المحرومة من التنمية). ثم تطور الأمر لتعيينه وسيطا للجمهورية بعد إعادة إحياء هذا الجهاز الذي كان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد ألغاه.

وفي أولى البيانات التي أصدرها مراد بعد تعيينه، أعلن عن مباشرة تنصيب هياكل مديرية الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد المجيد تبون، مؤكدة بأنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي اعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.

وأكدت قياسا على ذلك، أنها “تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر”.

وأشار إلى أن “المترشح الحر عبد المجيد تبون، لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتي تم إدراجها ضمن الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 آذار/مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

وعليه، دعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون “كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية”، وفقا لذات المصدر.

ويأتي هذا التنبيه في وقت كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد ذكّرت بالقواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.

وأكدت أن” كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”. كما أن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري (حوالي 4000 دولار) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.

ويتم “تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين”، إضافة الى أنه “لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج”. ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري، يجب ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار جزائري في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري (حوالي مليون دولار) في الدور الثاني”.

وقبيل أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية، تجتهد شخصيات مقربة من السلطة في القيام بحملات تحسيس من أجل دفع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات. وذكر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، في هذا السياق، أن “الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل لا تشكل بالنسبة للجزائريين محطة انتخابية فحسب، وإنما هي قضية وعي بما يدور على مستوى الساحة الدولية”. وأوضح في تجمع له في ولاية باتنة شرق البلاد، أن “الرئاسيات المقبلة ستبين قوة التلاحم بين أفراد الوطن الواحد وتحفزهم أكثر لمواصلة تحدي التنمية الكبير الذي يتطلب تحضير كفاءات في مختلف الميادين”.