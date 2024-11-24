الرئيس ترامب وتوقعات سوق النفط العالمي

مع عودة ترامب المرتقبة للبيت الأبيض، استقرت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 61 سنتا، أو0.8 في المئة، عند 74.92 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 71.69 دولارا. ففي حملته الانتخابية، كرر ترامب شعار الحزب الجمهوري «سنحفر ياعزيزي سنحفر»، ووعد بطفرة في التكسير الهيدروليكي، وقال إنها قد تساعد في جعل أمريكا أكثر «استقلالية في مجال الطاقة» وخفض إنفاق الناخبين في محطة الوقود.

وفي خطاب حملته الانتخابية في حديقة ماديسون سكوير في تشرين الأول/أكتوبر، أكد ترامب أن سياسته في مجال النفط والغاز ستكون «خفض أسعار الطاقة إلى النصف»، وأخبر الناخبين أنه في غضون عام من تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025، سيشهدون انخفاضا بنسبة 50% في تكاليف الطاقة. لذلك تم اختيار كريس رايت أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكسير الهيدروليكي، لقيادة وزارة الطاقة، والجلوس على رأس هرم «مجلس الطاقة الوطني» الجديد في إدارة ترامب القادمة.

التوسط في اتفاق سلام من المرجح أن يزيل قدرا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية التي تخيم على أسواق الطاقة. وغير واضح ما إذا كان ذلك سيشمل أيضا رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا

ويشير اختيار كريس رايت لقيادة وزارة الطاقة إلى سياسة ترامب التي ستقوم على زيادة في عمليات الحفر المحلي، خلال فترة ولايته. وقد كتب ترامب في بيان أعلن فيه عن ترشيح رايت: «كان كريس من كبار خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال في مجال الطاقة. لقد عمل في الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز». وأضاف ترامب: «الأمر الأكثر أهمية هو أن كريس رايت كان أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة البترول الصخري الأمريكية، التي غذت استقلال الطاقة الأمريكية، وغيرت أسواق الطاقة العالمية والجيوسياسية». وفي مقابلته مع بلومبرغ في تموز/يوليو، قال كريس رايت، إن إدارة ترامب ستوسع عمليات الحفر في الأراضي الفيدرالية وتسهل السماح لإقامة البنية التحتية لهذه العمليات. إذ تمثل عملية التكسير الهيدروليكي الجزء الأكبر من إنتاج النفط والغاز المحلي في أمريكا، حيث يتم تكسير 95% من الآبار الجديدة هيدروليكيا، ما ينتج ثلثي إجمالي سوق الغاز في الولايات المتحدة، وحوالي نصف إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.

ذكّر ترامب في خطاب النصر، بشعار الجمهوريين»سنحفر يا عزيزي، سنحفر». وأضاف «لدينا ذهب سائل أكثر من أي دولة في العالم»، وفي حين ستتبنى الإدارة القادمة وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه صناعة النفط والغاز، فإن إمكانيات نمو الإنتاج في النهاية ستتحدد إلى حد كبير بالسعر. هناك جانب إيجابي إضافي لإنتاج النفط الأمريكي، لكن المراقبين لا يعتقدون أنه سيحرك مؤشرات السوق العالمية بشكل كبير. فوفقا لمسح دالاس الفيدرالي للطاقة ربع السنوي، ويظهر مسح الطاقة الفيدرالي لولاية كانساس رقما مشابها، وتشير التقارير إلى أن منتجي النفط سيحتاجون إلى سعر 64 دولارا أمريكيا للبرميل لحفر آبار جديدة بشكل مربح. عندما فتحت عملية التكسير الهيدروليكي احتياطيات النفط الصخري الأمريكية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انطلق منتجو الطاقة الأمريكيون في موجة إنتاج قوية، حيث أنفقوا أكثر من تدفقاتهم النقدية الحرة، واحتاجوا إلى جمع الأموال في أسواق رأس المال. وفي الوقت نفسه غمرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) السوق العالمية بالنفط، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 26 دولارا للبرميل في عام 2016، الأمر الذي تسبب في إفلاس بعض المنتجين الأمريكيين، لعدم قدرة البترول الصخري الأمريكي على منافسة هذه الأسعار.

ومنذ اجتياح وباء كوفيد 19، بدأ المسؤولون التنفيذيون لشركات الطاقة في شد الأحزمة، بدلا من محاولة زيادة الإنتاج. وكان ذلك بمثابة تغيير كبير في كيفية إدارة شركاتهم، ومن المرجح أن يوفر أي ارتفاع في إنتاج النفط ارتفاعا في إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال الإنتاج المصاحب. وقد توفر رئاسة ترامب أيضا المزيد من اليقين للصناعة وتوفر لها الراحة للاستثمار في البنية التحتية لخطوط الأنابيب، ما يخفف من الاختناق المستمر لسوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، خاصة في منطقة بيرميان. كما أن الاستثمار في سعة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي يترك أيضا إمكانية إنتاج أقوى للنفط الخام. بالنسبة لأسواق الطاقة، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، فإن كيفية تعامل الرئيس المنتخب ترامب مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، ستكون الأكثر أهمية. إذ قال ترامب إنه سيضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن من غير الواضح كيف سيفعل ذلك. ومع ذلك، فإن التمكن من التوسط في اتفاق سلام من المرجح أن يزيل قدرا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية التي تخيم على أسواق الطاقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي اتفاقية سلام ستشمل أيضا رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا. ومن الصعب أن نرى سيناريو جديدا حيث توافق أوروبا على زيادة اعتمادها مرة أخرى على الغاز الروسي، وسيكون من مصلحة الولايات المتحدة أن تستمر أوروبا في مقاطعة الوقود الروسي، نظرا لأن صناعة النفط والغاز الأمريكية كانت واحدة من المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة. أما بالنسبة للشرق الأوسط فإن العامل الجيوسياسي لا يزال يخيم على أسواق الطاقة في هذه المنطقة، في حين يدعم ترامب إسرائيل (وهو ما كان واضحا خلال فترة ولايته السابقة)، فقد قال إنه سيسعى إلى إحلال السلام في المنطقة. وبالتأكيد أن هذا الامر لن يكون سهلا. ومن الممكن أن يهدف إلى تحقيق ذلك من خلال اتخاذ موقف عدواني ضد إيران، ما سيضع أيضا ضغوطا على وكلاء إيران، فإن أي خفض للتصعيد من شأنه أن يزيل مخاطر كبيرة من سوق النفط والغاز. ومن جانب آخر، قد يأتي التأثير الأكبر لولاية ترامب الثانية من موقفه ضد إيران، فقد كان ترامب هو الذي أعاد فرض العقوبات على إيران في عام 2018، ما شهد انخفاضا كبيرا في صادرات النفط الإيرانية. وبينما لم يرفع الرئيس بايدن هذه العقوبات، إلا أنها لم تُطبق بصرامة. وقد سمح هذا لإيران بزيادة الصادرات بشكل كبير خلال فترة ولاية الرئيس بايدن. ويتمثل الخطر الإيجابي لسوق النفط في أن ترامب يتبنى مرة أخرى وجهة نظر متشددة ضد إيران، وقد تعهد بتنفيذ العقوبات بصرامة. وهذا يترك احتمالية خسارة أكثر من مليون برميل يوميا من العرض من سوق النفط. هذا الأمر سيكون كافيا لمحو الفائض الذي نتوقعه حاليا حتى عام 2025 وسيتطلب مراجعة توقعاتنا الحالية لسعر خام برنت لعام 2025 عند 72 دولارا للبرميل. ومن المرجح أن يحاول ترامب مواجهة أي قوة في أسعار النفط نتيجة لذلك بالضغط على (أوبك+) لزيادة الإنتاج.

توقع سيتي بنك أن تمارس الولاية الثانية للرئيس ترامب ضغوطا تؤدي إلى هبوط في اسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعريفات التجارية المحتملة وزيادة إمدادات النفط. ويشير البنك إلى أن تأثير ترامب على (أوبك +)، التي تتكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، قد يدفع مجموعة المنتجين إلى تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل أسرع، مع الحد من التوترات الجيوسياسية وإطلاق المزيد من النفط مرة أخرى في السوق. وأشار سيتي بنك إلى أن سياسة ترامب قد تخدم الصناعة من خلال الحوافز الضريبية المحتملة للاستثمار الرأسمالي، في الاستكشاف والإنتاج. ويشير سيتي بنك إلى أن سياسات ترامب قد تكون لها آثار مختلطة على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة السلبية بالنسبة لأوروبا والصين، اللتين تظلان معرضتين لخطر التعريفات التجارية، وقد يؤثر هذا بشكل أكبر على نمو الطلب العالمي على النفط، ما يفرض مخاطر سلبية على توقعات سيتي بنك الحالية لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا للعام المقبل.

كاتب عراقي