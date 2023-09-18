عباس يسبق نتنياهو في الخطاب أمام الجمعية العامة والأخير يفشل في تقديم موعد الكلمة

غزة- “القس العربي”:

من المقرر أن يركز الخطاب الذي يلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس القادم، على الرؤية الفلسطينية حيال حل الصراع، وكذلك على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمقرر أن يسبقها عقد لقاءات سياسية مع العديد من الرؤساء، في وقت كشف فيه النقاب عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تقديم موعد كلمته أمام الجمعية العامة، والتي ستكون بعد يوم من الخطاب الفلسطيني.

كلمة الرئيس الفلسطيني

وقال محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الذي يرافق الرئيس في زيارته لنيويورك، إن كلمة الرئيس الفلسطيني ستكون يوم الخميس القادم الموافق 21 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن خطاب الرئيس عباس أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك “يتضمن الرؤية والمواقف الفلسطينية حيال القضايا الوطنية وحيال كل القضايا على الساحة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن المواقف التي سيعرضها الرئيس عباس “لن تخرج عن الإطار الوطني والمواقف الثابتة، والتي بالتأكيد ستتضمن رفض كل الإجراءات الإسرائيلية والتصدي للجرائم والانتهاكات، كما والاعتداءات على القدس والمقدسات”.

وأكد أيضا أن الرئيس عباس سيشدد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الكلمة الفلسطينية تركز على حق العضوية الكاملة.. ونتنياهو يُستقبل بتظاهرات غاضبة

وأشار الهباش إلى أن الرئيس عباس سيُجري عدة لقاءات مع عدد من قادة العرب والعالم، كما سيعقد لقاءات مع عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الوفد الفلسطيني المشارك في الزيارة سيجري أيضاً عدة أنشطة.

لقاءات سياسية

هذا وقد استهل الرئيس عباس لقاءاته بالاجتماع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وحسب البيان الرئاسي فقد أطلعه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

كما تخلل الاجتماع البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني “تشرفت بلقاء أخي فخامة الرئيس تبون، وقد التقينا أكثر من مرة، وتحدثنا في كل القضايا التي تهم البلدين والشعبين وكذلك القضية الفلسطينية، والتي نعرف موقف الجزائر منها تاريخيا”.

وتابع “أقول بصراحة إن الجزائر تاريخيا ومنذ الأزل وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتؤيده ظالما أو مظلوما، وهذا الشعار الذي رفع في الجزائر في يوم من الأيام لا زال مطبقا إلى يومنا هذا”.

وأكد أن الجزائر تؤيد الشعب الفلسطيني تحت اي ظرف وتدعمه، وتابع “نحن نعرف هذا، ونؤكد أننا لم نحتج أي شيء الا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني”.

كما قدم الرئيس عباس الشكر للجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين وشعبها، وعلى جهودها التي تبذلها في مسألة المصالحة الوطنية.

أما الرئيس تبون فقد أكد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس محمود الهباش، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وتنطلق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الإثنين، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى يوم 26 من الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة، المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم اشتية إلى الاجتماع الذي تحضره 46 دولة، ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي في ضوء استمرار الخصومات المالية التي تفرضها دولة الاحتلال على عوائد الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن يلتحق والوفد المرافق له بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس.

رفض طلب نتنياهو

إلى ذلك فقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

ومن المقرر أن يلقي كلمته يوم الجمعة القادمة، أي بعد كلمة الرئيس الفلسطيني، وكشفت قناة “i24news” أن نتنياهو حاول تغيير موعدة حتى يتزامن مع مواعيد النشرات الإخبارية لكن لم يتم الاستجابة لطلبه، حيث سيعود إلى تل أبيب يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو في نيويورك، عدة لقاءات تشمل الاجتماع بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيطلبه بتقديم تسهيلات للفلسطينيين تهدف إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة خطة الإصلاحات القضائية التي تنوي الحكومة الحالية تشريعها، وترفضها الإدارة الأمريكية.

وسيعقد الاجتماع في نيويورك، خلافا لرغبة نتنياهو بعقده في البيت الأبيض، وهو ما يظهر حالة عدة الرضا الأمريكية على سياسات حكومة اليمين الإسرائيلي.

كما سيعقد نتنياهو اجتماعات مع مجموعة من قادة العالم، وهم المستشار الألماني اولف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وشخصيات أخرى، كما سيجتمع قادة الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة.

وكان نتنياهو هاجم خطط تنظيم تظاهرة في نيويورك، ضد مخطط حكومته للإصلاحات القضائية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنهم بذلك ينضمون إلى “منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين” من أعداء إسرائيل.

وقد أدلى بهذه التصريحات خلال مغادرته مطار تل أبيب إلى نيويورك، وقال “إن المتظاهرين ينتهكون كل الحدود”، وأضاف “أوصلونا لمرحلة بات فيها قطع الطرق أمرًا طبيعيًا”.

واتهمهم بأنهم يشهرون بإسرائيل أمام الأمم، وقال “يبدو ذلك أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم. بالنسبة لي لا يبدو الأمر طبيعيًا. كزعيم للمعارضة، لم أفعل ذلك أبدا”.

واتهم جهات بتمويل تلك التظاهرات، وقال “من ينظم هذه الاحتجاجات مسلح بأموال طائلة”.

وفي السياق، هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المتظاهرين، وقال “في الواقع ناشطين في حركة المقاطعة (BDS) الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، والدعم الذي يتلقونه من غانتس ولبيد (زعماء المعارضة) يثبت أنهم أيضًا تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء وأصبحوا معارضين للدولة، عار عليكم”.

أما زعيم المعارضة، يائير لبيد، فرد على ذلك في منشور على حسابه على منصة “إكس”، جاء فيه “لا يوجد شخص دمر صورتنا في العالم أكثر من نتنياهو في الأشهر الأخيرة”، وأضاف “لا يوجد شيء يساعد الإيرانيين أكثر من الانقلاب الذي تقوده حكومته، إن اتهاماته للمحتجين الوطنيين هي دليل آخر على الخلل الخطير في حكمه وقراءته للواقع”.

وكان محتجون إسرائيليون نظموا تظاهرة أمام مطار “بن غوريون”، قبيل وصول نتنياهو للمغادرة من هناك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبقهم محتجون آخرون على خطة التغييرات في المنظومة القضائية، بتنظيم تظاهرة في شارع كابلان بوسط مدينة تل أبيب للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي.

ورفض كذلك رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، تصريحات نتنياهو، التي هاجم فيها المتظاهرين، وأكد أن المتظاهرين هم “أشخاص وطنيون ومحبون للوطن”.

وقال في رده على نتنياهو “ألف خطاب حماسي في الأمم المتحدة، لن يصلح الضرر الهائل الذي يلحقه سلوك نتنياهو بالمجتمع الإسرائيلي”.