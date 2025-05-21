الرئيس عباس يطلق نداء عاجلا لكسر الحصار وإيصال المساعدات ووقف الحرب

غزة – “القدس العربي”:

أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس نداءً عاجلا لقادة دول العالم، بسبب الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن الرئيس عباس في مناشدته “أناشد قادة دول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا”.

كما دعا للعمل على الوقف الفوري والدائم للعدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، وقال “فلم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الأعزل”.

عباس: من موقعي رئيسا لدولة فلسطين حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، أدعو أن نتحلى جميعاً بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية

وأضاف في المناشدة “من موقعي رئيسا لدولة فلسطين حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، أدعو أن نتحلى جميعاً بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية”.

وعبر عن أمله في النجاح في هذا المسعى النبيل، وقال “ستكون هذه لحظة أساسية للانتقال إلى إعادة الإعمار، ووقف الاستيطان والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”.

كما عبر عن تطلعه لأن يتم في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، تنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقدم عباس الشكر لجميع الدول والشعوب التي تدعو إلى “وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات إلى شعبنا”، وقال “هذا النداء يمثل دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي”، وأكد على الجاهزية التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار ووقف العدوان، وجدد دعم للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة “دون تهجير شعبنا”.

وأشار إلى أن وجود لحظة تاريخية حاسمة تتطلب “مواقف شجاعة وغير مسبوقة”، وتكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية، لـ “إعلاء الحق الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء العدوان والاستعمار، وتحقيق الاستقلال وإرساء السلام”.

وختم النداء بالقول “آن الأوان، أيها العالم لإنهاء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأجدد التأكيد على أننا لن نرحل، وهنا باقون على أرض وطننا فلسطين”.