الرئيس عون: لا يحمي لبنان إلا دولته وجيشه… وهناك 3 دروس وعبر

بيروت ـ «القدس العربي»: شكّل مرور 50 سنة على اندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان/إبريل 1975 مناسبة غير عادية شهدت العديد من الرسائل والمواقف أبرزها ما صدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي توجّه برسالة متلفزة للبنانيين عبر وسائل الاعلام، فيما دعا رئيس الحكومة نواف سلام للوقوف لحظة صمت ظهر الأحد أمام نصب الشهداء في بيروت إحياء للذكرى تحت شعار»منتذكر سوا، لنبني سوا». أما حزب الكتائب الذي كان شريكاً اساسياً في الحرب منذ شرارة البوسطة في عين الرمانة فاختار إقامة مهرجان في المحلة عينها، مطالباً بتسليم سلاح «حزب الله».

إذاً، عشية الذكرى الخمسين المشؤومة أطل الرئيس عون عبر شاشات التلفزيون، وخاطب اللبنانيين قائلاً: «خمسون عامًا مرّت، ومن وُلدوا في ذلك اليوم، تخطوا اليوم منتصف أعمارهم قضوه في القلق والخوف واللااستقرار. أما أولئك الذين كانوا ينتظرون، في عام 1976، أن يختاروا للمرة الأولى من يمثلهم، باتوا اليوم في السبعين أو تجاوزوها، وربما لم يُمنحوا بعد فرصة أن يختاروا أي لبنان يرغبون».

وقال «خمسون سنة، جيلان كاملان، تاهت أيامهم، وضاعت أحلامهم، وتبدّدت أعمارهم، ولا يزال الضياع مستمرًا. والأهم في هذه المناسبة، أن نذكر آلاف الشهداء الذين سقطوا من كل لبنان وفي كل أنحائه، وآلاف الجرحى الذين لا تزال جراحهم شاهدة، وآلاف العائلات التي لم تندمل جراحها بعد، والمفقودين الذين، هم وذويهم، سيبقون ضحايا الحرب الدائمين. بعد خمسين عامًا، أسأل نفسي، وأسأل جميع المسؤولين: لأجل ماذا؟ صحيح أن الحرب انتهت باتفاق الطائف الذي تضمن تسويات ميثاقية مهمة، وتعديلات دستورية أساسية، ولكن يبقى السؤال: أما كان في الامكان أن نحقق هذه التعديلات بالحوار، من دون الحاجة إلى حرب؟ أما كان في الامكان تطوير نظامنا بالحوار والتوافق، من دون دمارٍ ومعارك؟ بلى، كان ذلك ممكنًا بالطبع. فلماذا لم ننجح في تحقيقه؟».

عون: 3 دروس من الحرب

وأضاف عون: «نعم، هناك مسؤولية كبيرة تقع علينا، كما على كثير من العوامل الخارجية التي منعتنا وساهمت في تفجير حربنا، فغدت حربنا وحروب الآخرين سوية، لكن على أرضنا وحدنا وبدمنا، ونحن وحدنا من دفع الثمن»….

وتابع: اليوم، بعد نصف قرن على تلك المأساة التي ولّدت مآس أخرى، أتيت لأقول لإخوتي اللبنانيين: من واجبنا أن نكون قد تعلّمنا من الخمسين سنة الفائتة. وأول الدروس التي تعلمناها هو أن العنف والحقد لا يحلّان أي مشكلة في لبنان، وأن حوارنا وحده كفيلٌ بتحقيق كل الحلول لمشاكلنا الداخلية والنظامية، فهذا وطن يتمتع بثوابت، وأولها أن لا أحد يُلغي الآخر فيه.

أما الدرس الثاني، فهو أنه كلما استقوى احد بالخارج ضد شريكه في الوطن، يكون قد خسر كما خسر شريكه ايضاً، وخسر الوطن. وقد إرتكبنا جميعًا هذا الخطأ، ودفعنا الثمن، وآن الأوان لكي نتعلم من أخطائنا. آن الأوان لنُدرك أنه مهما بلغت كلفة التسوية الداخلية بيننا، تبقى أقل بكثير علينا جميعاً وعلى لبنان من أي ثمن ندفعه للخارج.

في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية في لبنان

امّا الدرس الثالث، فقوامه أننا جميعًا في هذا الوطن، لا ملاذ لنا إلا الدولة اللبنانية. على مدى خمسين سنة من الحرب، ومئة عام من عمر لبنان الكبير، تأكدنا أن لا الأفكار التي هي أصغر من لبنان، لها مكانتها في الواقع اللبناني، ولا الأوهام التي هي اكبر من لبنان قدمت أي خير لأهلنا ووطننا.

لهذا، أعلنّا جميعًا إيماننا بلبنان كوطن نهائي لنا جميعًا. وحين نقول «لا خلاص لنا إلا بالدول اللبنانية» فنحن نعني مؤسساتها، والتزامنا ببعضنا البعض، لنكون جميعًا متساوين، حتى في اختلافنا. فلا أحد منا خائف، ولا أحد منا يخيف. لا أحد منا ظالم، ولا أحد منا مظلوم. لا أحد منا غابن، ولا أحد منا مغبون. جميعنا، كما أردد وأكرر، نتظلل علماً واحداً، ونحمل هوية واحدة».

إطلاق الصواريخ مؤامرة

وتطرّق الرئيس عون إلى الوضع في الجنوب، فقال «قبل أيام، انطلقت صواريخ مجهولة من جنوب لبنان، لم يُعرَف من أطلقها، لكن اللبنانيين أجمعوا على أنها ضد لبنان، ومؤامرة خبيثة على بلدنا تستهدف إستقراره وأمن اللبنانيين، لأنها تقدّم ذريعة إضافية إلى من لا ينتظر ذريعة للإعتداء علينا، وتضع الدولة اللبنانية في موقع أضعف تجاه من يؤيدنا في العالم، وتجاه أصدقائنا الراغبين في مساعدتنا. من المهم جدًا إجماع اللبنانيين على إدانة هذه الممارسات، ورفض هذه الإرتكابات، حتى أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بادر بتقديم إخبار قضائي ضد من قام بهذا العمل، وهي خطوة مشكورة ومقدرة جداً، ولها دلالاتها الكبرى والمهمة».

وختم «لذا، أقول اليوم، إنه آن الأوان لكي نستخلص الدرس الأخير من هذه الخمسين سنة على 13 نيسان… آن الأوان لنقول جميعاً: الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القوية، السيدة، العادلة، الحاضرة اليوم، الدولة المنبثقة من إرادة اللبنانيين، والساعية بجد إلى خيرهم وسلامهم وازدهارهم. وطالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه ان يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية. وآن الأوان لنلتزم بمقتضيات هذا الموقف، كي يبقى لبنان، ونثبت أننا تعلمنا من خمسين عامًا من حروبنا المجنونة، ونقول للذين رحلوا، وللذين لا يزالون بيننا: قسماً بتضحياتكم، لقد دفنّا الحرب للأبد، وممنوع ومستحيل أن نعود إليها أو تعود إلينا.

وقسماً بأبنائكم والأجيال القادمة، وحدتنا هي سلاحنا، وسلاحنا هو جيشنا، لكي تكون كل خمسينيات السنوات المقبلة أيام خير، وسلام، وفرح، وحياة، لأننا خُلقنا للحياة… والحياة خُلقت لنا».

سلام: كل الانتصارات زائفة

وللمناسبة عينها، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة «أكس»: في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية، نقف اليوم لا لنفتح جراحًا، بل لنسترجع دروساً يجب ألا تنسى. كل الانتصارات كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها. لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعية للسلاح. فلنطبق بنود الطائف بالكامل، ونصوّب ما طُبّق خلافاً لروحه ونسد ثغراته. دولة تحفظ الذاكرة لنتعلم من ماضينا كي لا نكرر أخطاءنا، مسؤولية الدولة أن تعالج ملفات المفقودين والمخطوفين بجدية وشفافية. دعوة إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر 13 نيسان تحت شعار: منتذكر سوا لنبني سوا. فلنجعل من الذكرى الخمسين نقطة تحوّل… ولننظر معاً إلى لبنان جديد، يليق بتضحيات أبنائه».

سلام يتحدث عن «انتصارات زائفة» ويزور سوريا اليوم مع وفد وزاري

وبعد وضعه إكليلاً على نصب الشهداء في وسط بيروت، أكد الرئيس سلام الذي يتوجّه إلى دمشق اليوم الاثنين «أن موضوع المخفيين اللبنانيين في السجون السورية سيكون من ضمن المباحثات خلال زيارته إلى سوريا». وأثنى في كلمته على أهمية وحدة اللبنانيين، قائلاً: «هذه ساحة شهداء كل لبنان التي طالما جمعت بين اللبنانيين. ويهمنا أن نستعيد ثقة اللبناني وأن نسهم في عملية الإصلاح». وأضاف «هذه الذكرى علّمت فينا ونتعلم منها في أن لا نعيد ما كابده أهلنا. وحان الوقت لبناء دولتنا والثقة بها. وهذا الامر مطلوب منا نحن المسؤولين عن هذا البلد».

زيارة دمشق

وعن زيارته إلى سوريا، قال: «أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا وغداً أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع». وعن قانون السرية المصرفية، قال: «هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الاموال وأهمية الاصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع».

وعن الوضع في الجنوب، قال: «لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط لأننا في زمن الاقمار الاصطناعية وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الارض من دون أن يضع النقاط ويحتل».

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة، الأحد، إن الزيارة المقررة له الاثنين إلى دمشق ستكون «تأسيسية» للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف «تعزيز الحلقات وتصحيح المسار» في العلاقات بين البلدين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن وزراء الدفاع ميشال منسّى، والداخلية أحمد الحجار، والخارجية يوسف رجّي سيرافقون سلام في زيارته إلى دمشق غدا.

ولفت إلى أن الزيارة هي تأسيسية للقاء مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع «لتعزيز الحلقات وتصحيح المسار في العلاقات مع السلطات الجديدة التي شهدت ندوباً في الفترة السابقة ووضع إطار صحي وصحيح لهذه العلاقات على قاعدة دولتين سيدتين في ظل الاحترام المتبادل».

وحسب المصدر، سيتخلل الزيارة بحث ملفات عدة، أهمها ضبط الحدود ومنع التهريب وتشديد الأمن على جميع المعابر الحدودية وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تجدد الاشتباكات ومواكبة عملية ترسيم الحدود وفق مبادرة السعودية.

ولفت إلى أن على جدول أعمال الزيارة بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان وكيفية العمل على إعادتهم وكيفية توفير الظروف الملائمة لذلك داخل سوريا. كما كشف المصدر أن الزيارة ستبحث الدخول في استثمارات جديدة، ومسألة المفقودين اللبنانيين الذين كانوا معتقلين أيام نظام البعث المخلوع.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس/آذار الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ«حزب الله» باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومتراً.