الرئيس عون: لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب- (تدوينة)

بيروت: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على حسابها على منص (إكس) الثلاثاء، إن الرئيس عون يؤكد لقائد (اليونيفيل) اللواء ديوداتو ابانيارا، “تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية”.

وشدد عون على أهمية التعاون بين الجيش و”اليونيفيل” وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

وأنشئت “اليونيفل” بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس/ آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب تموز/ آب 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز “اليونيفيل” وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ويتم التمديد لمهمة “اليونيفل” سنويا في مجلس الأمن الدولي.

وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين في 27 يونيو/ حزيران الماضي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لمدة عام اعتبارا من 31 أغسطس/ آب الجاري.

(د ب أ)