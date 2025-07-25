الرئيس عون لنادي الصحافة: أتولى شخصياً اتصالات مع “حزب الله” لحل مسألة السلاح

بيروت- “القدس العربي”: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أنه يقوم شخصياً باتصالات مع “حزب الله” لمعالجة مسألة السلاح، مشيراً إلى أن المفاوضات “تتقدم وإنْ ببطء، مع وجود تجاوب حول الأفكار المطروحة”. وشدد على أن “ما يُقال عن الخوف من عودة الحرب مجرد أخبار مضللة هدفها ضرب العهد لتحقيق مكاسب سياسية”.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله وفد “نادي الصحافة” برئاسة الإعلامي بسام أبو زيد، وعضوية مفوض النادي لدى الحكومة، الزميل في “القدس العربي” سعد الياس. وأكد عون “أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ يمكن للإعلام أن يكون أداة للبناء أو للهدم”. وقال: “هناك وسائل إعلام تركز على السلبيات وتتجاهل الإيجابيات، رغم أنها ليست قليلة. فمنذ زيارتكم الأخيرة إلى قصر بعبدا في شباط/فبراير الماضي، تشكلت الحكومة، وتم تعيين حاكم لمصرف لبنان، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، وأُجريت الانتخابات البلدية، كما أُعيدت العلاقات مع الدول العربية إلى مسارها الطبيعي”.

الحدود مع سوريا

وفي رده على سؤال عن الوضع الحدودي، أكد الرئيس عون “حرص لبنان على التنسيق والتعاون مع سوريا لما فيه مصلحة البلدين”، مشيراً إلى لقاءات بين مسؤولين أمنيين من البلدين ووزيري الدفاع لتحديد آليات ضبط الحدود وتعزيز الاستقرار. ونفى ما أشيع عن مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني وسوريين، مؤكداً أنه تواصل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي نفى صحة هذه الأخبار.

وأشار إلى “حملات تشويه واتهامات باطلة”، مجدداً دعمه القضاء “لفتح أي ملف فساد بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والحزبية”، لافتاً إلى أن “الملفات المطروحة تشمل أشخاصاً من مختلف الانتماءات”. وأضاف: “سأواصل معركة مكافحة الفساد حتى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى”.

مطالب لبنان مع الموفد الأمريكي

رداً على سؤال “القدس العربي” حول المستجدات بشأن المطالب اللبنانية المقدمة إلى الموفد الأمريكي توم براك، أوضح عون: “ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير براك، والرد على الورقة اللبنانية التي قدمناها. مطلبنا واضح: التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار كما التزم لبنان، وانسحابها من التلال الخمس”.

سلاح حزب الله واللجنة الأمنية

وعن سؤال آخر لـ “القدس العربي” بشأن سلاح “حزب الله” والدعوات لإلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش والحزب، نفى الرئيس عون وجود مثل هذه اللجنة، مؤكداً: “أقوم شخصياً باتصالات مع حزب الله لمعالجة مسألة السلاح. المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وهناك تجاوب مع الأفكار المطروحة. لا أحد يريد الحرب، ولا أحد قادر على تحمل نتائجها، لذا يجب التعامل مع الملف بروية وموضوعية”.

الإصلاحات وتوقعات اللبنانيين

وحول الانتقادات بشأن بطء تنفيذ برنامج العهد، قال عون: “أتفهم شعور الناس ورغبتهم في الوصول إلى لبنان الذي نحلم به جميعاً، لكن ذلك يتطلب وقتاً. ليس هناك عصا سحرية لتحقيق كل الإصلاحات بسرعة. علينا التركيز على الإيجابيات لتعزيز الأمل، وهناك دول شقيقة وصديقة بدأت تلمّس التغييرات الإيجابية”.

خطر عودة التكفيريين

وفي ما يتعلق بالمخاوف من عودة التكفيريين، شدد عون على أن “حماية لبنان تقوم على وحدته الداخلية”، مشيداً بالمواقف السياسية والروحية بعد أحداث السويداء. وأكد أن “الأجهزة الأمنية تقوم بدورها الكامل في توقيف الشبكات الإرهابية”، محذراً من “الأخبار المفبركة التي تهدف إلى بث البلبلة، مثل ما أشيع عن دخول إرهابيين إلى القصير وطرابلس، والتي تبيّن عدم صحتها”.

الوضع في الجنوب والدعوات للتسلح

وعن الوضع في الجنوب، أكد عون أن “الجيش منتشر في جميع الأراضي اللبنانية باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها”، معتبراً أن الحديث عن قرب اندلاع الحرب “هدفه سياسي بحت”. وعن الدعوات للتسلح، قال: “هذه الدعوات تعكس انعدام الثقة بالمؤسسة العسكرية التي تقوم بواجباتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وحفظ الأمن”.

اقتراع المغتربين

وسألت “القدس العربي” الرئيس عون عن الخلافات حول اقتراع المنتشرين في الخارج، فأوضح أن “الموضوع يقرره مجلس النواب”، مشيراً إلى أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسة وزير الداخلية لدراسة المقترحات قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، مؤكداً: “ما يهمني هو إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ليعبّر المواطنون عن خياراتهم”.

حقوق المودعين

وفي ختام اللقاء، أكد عون أن “معالجة الفجوة المالية ستسهل إيجاد الحلول لأزمة الودائع”، لافتاً إلى أن عدداً من المودعين استفادوا من التعاميم المالية لسحب ودائعهم بالدولار.