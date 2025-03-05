الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: انتهاكات جوهرية خلال محاكمة المتهمين بالتآمر- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عما اعتبرتها “انتهاكات جوهرية” في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وقالت في بيان الأربعاء: “في إطار مراقبتها الدقيقة لسير هذه المحاكمة، قامت الرابطة التونسية بزيارة القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد في أحد السجون، حيث راقبت عن كثب آلية سير العملية وتأكدت من الانتهاكات التي تطال حق المتهم في الدفاع والمواجهة العلنية. وقد لاحظت الرابطة أن المتهم في هذه الجلسات لا يرى إلا هيئة المحكمة وممثل النيابة العمومية والكاتب والمتهمين المتهمات الجالسين في الصف الأول حضورياً داخل قاعة المحكمة، فيما يحجب عنه بقية الحضور، بما في ذلك هيئة الدفاع والصحافيين والمراقبين”.

كما لاحظت- تضيف الرابطة- أن المتهم لا يستطيع التفاعل آنياً مع المحكمة أو الدفاع عن نفسه بحرية، حيث يجب أن يطلب الإذن من الموظف المشرف على العملية، والذي بدوره يطلب الإذن من المحكمة، ما يؤدي إلى تعطيل تدخله وتعقيد ممارسة حق الدفاع، كما قد يتسبب في تفويت فرص جوهرية للرد على التهم، أو عدم سماع المتهم لأمور حاسمة دون أن يتمكن من التفاعل معها فوراً.

وتابعت الرابطة سير الجلسة المباشرة التي عقدتها المحكمة الابتدائية (دون حضور المتهمين) ولاحظت “خروقات جوهرية مست ضمانات المحاكمة العادلة كما يقرها الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها حق المتهم في الحضور الفعلي أمام المحكمة حق المتهم في المواجهة العلنية مع الأدلة والشهود حق الدفاع في تقديم المرافعة دون قيود إجرائية غير مبررة وفي ظروف عمل لائقة”.

واعتبرت أن قرار المحكمة إجراء المحاكمة عن بُعد، مع منع المتهمين من حضور جلساتهم بشكل مباشر داخل قاعة المحكمة، يُشكل “انتهاكا صارخًا لمبدأ المواجهة، الذي يعدّ أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يحرم المتهمين من التفاعل الفعلي مع القضاة وهيئة الدفاع، ويحدّ من قدرتهم على دحض التهم الموجهة إليهم بشكل مباشر وفعال. كما أن منع المصورين الصحافيين من متابعة سير الجلسة وفرض تراخيص مسبقة على الصحافيين يزيد من حالة الغموض ويضعف ضمانات الشفافية، ما يعزز المخاوف من غياب الحياد في إدارة هذا الملف”.

وأكدت الرابطة أن “المحاكمة العادلة ركيزة أساسية لدولة القانون، وأي إجراءات استثنائية تفرغ هذا الحق من مضمونه تعدّ انتهاكا خطيرًا للحريات الأساسية. كما أن إجراء المحاكمات عن بعد دون توفر مبررات استثنائية قوية خاصة عندما تتعلق بقضايا رأي عام، يمثل سابقة تهدد أسس العدالة وتكرّس مسارًا يضعف الثقة في استقلالية القضاء”.

كما اعتبرت أن “استمرار التضييق على دور الدفاع ومنع المتهمين من ممارسة حقهم في المواجهة يؤشر إلى تعسف في استعمال القانون، ويشكّل انتهاكا للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وطالبت الرابطة بـ”تمكين جميع المتهمين من حقهم في الحضور الفعلي داخل قاعة المحكمة، بما يضمن لهمن التفاعل المباشر مع القضاة وهيئات الدفاع، ويكفل حقهم في المواجهة وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها. ورفع كل القيود غير المشروعة على عمل الدفاع، وإلغاء أي إجراءات تحد من حق المتهمين المتهمات في تقديم مرافعاتهم ومناقشة أدلة الاتهام بحرية واستقلالية”.

كما طالبت بـ”ضمان علنية المحاكمات وتمكين الصحافيين وممثلى المجتمع المدني من ممارسة دورهم في المواكبة التغطية والرقابة، تماشيا مع مبدأ الشفافية وضمانات التقاضي النزيه. ووقف جميع الممارسات التي قد تحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين أو قمع الرأي المخالف، بما يحفظ استقلالية العدالة ويمنع أي توظيف سياسي لها”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية في العاصمة قررت، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التآمر إلى 11 نيسان/ أبريل، ورفض مطالب الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال جلسة أثارت جدلا سياسيا كبيرا.