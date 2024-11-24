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“الرابية” الأردنية مجددا.. “سفارة العدو” جاذبة للكاميرات.. وإطلاق رصاص “إرهابي” بين الجنائي والسياسي

24 - نوفمبر - 2024

مركبات للشرطة الأردنية في موقع حادثة إطلاق النار بالرابية

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عمان- “القدس العربي”:

حادثة الرابية الجديدة غربي العاصمة عمّان ليست سياسية بكل حال، بل جنائية بالمقام الأول، وفقا لبيانات وشروحات مديرية الأمن العام الأردنية، لكنها بذات الوقت، أثارت اهتماما لا يخرج عن السكة السياسية من جهة وسائل الإعلام.

ومع أنها حادثة محدودة جنائيا وأمنيا، ومتعلقة بشخص ذي سوابق ومطلوب للسلطات، إلا أن الحكومة اضطرت أيضا لإصدار موقف وبيان.

يثبت ذلك مسألتين في غاية الأهمية. الأولى أن كل ما يحصل في الأردن اليوم مرصود من جهة وسائل الإعلام الدولية والعربية بشكل خاص ثم المحلية. والثانية أن ضاحية الرابية تحديدا جاذبة لأضواء الإعلاميين والمراسلين، حيث توجهت الكاميرات مع مراسليها فجر الأحد فورا للموقع، والسبب وجود مكاتب السفارة الإسرائيلية الخالية من طاقمها خلافا لأن الرابية ضاحية وحرصا على منع انفلات الأمور تتواجد فيها الدوريات الأمنية بصورة نشطة ومكثفة؛ لأنها الوجهة المفضلة لمتظاهري الملتقيات الوطنية والحراكات الشعبية المناصرة لقطاع غزة.

بهذا المعنى، سرعان ما تعامل الإعلام باندفاع سياسي مع حالة عادية يفترض أنها جنائية بالمقام الأول، فيما اندفعت فورا منابر إعلامية مقربة من السلطات الرسمية لتحذير عدة أطراف من تغليف واقعة مجرم مطلوب أمنيا يطلق النار على رجال الشرطة بغلاف سياسي ونضالي.

بالمقابل، تأكيدات مباشرة من الحكومة بأن البلاد لن تتسامح مع أي اعتداء يمس رجال الأمن في الشوارع.

فتحت السلطات كما أعلنت تحقيقا فيما حصل في الرابية فجر الأحد، الأمر الذي يؤشر على أن حلقات إضافية في الحادثة قيد التفحص والتحقق.

والقصة بدأت وفقا للأمن الأردني مع إطلاق نار من سلاح أوتوماتيكي ليس على بوابة مقر سفارة الكيان الإسرائيلي، لكن على دورية أمنية متحركة في المنطقة، ولوحق مطلق النار بعد احترازات أمنية مكثفة، ورفض تسليم سلاحه، فأُردي قتيلا.

لم تعلن البيانات الرسمية هوية القتيل، لكنها وصفته بأنه من أصحاب السوابق ومطلوب على ذمة قضايا مخدرات.

المعيار التقني القانوني الأهم أن القتيل وُصف رسميا بأنه إرهابي، وهي صفة نادرا ما تستعمل إلى جانب المطلوبين جنائيا. لكن القانون يمنهج هذه الصفة؛ لأن القتيل في حادثة الرابية أطلق النار على دورية أمنية، وقيل إنه أصاب ثلاثة رجال أمن بالرصاص.

انتهت المسألة طبعا خلال ساعتين فقط في إطارها الأمني. لكن المكان الذي حصلت فيه الحادثة هو الذي فرض اهتمام وسائل الإعلام والإيقاع السياسي والأهم في تفحص هوامش تلك الحادثة هو أن الجاهزية الأمنية بكفاءة مرتفعة، لكن الجميع يراقب ما يجري في الأردن الآن بسبب تداعيات ما يحصل في فلسطين ولبنان، وبسبب تلك الاحتمالات التي تثيرها تساؤلات قلقة.

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  1. يقول جيلالي:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 10:02 ص

    يا للهوان و العار صار المسلم يقتل المسلم لأجل المجرم الصهيون

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  2. يقول مهند:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 1:39 م

    الافضل هو انهاء التطبيع

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    1. يقول محمد عليمات:
      نوفمبر 25, 2024 الساعة 1:15 م

      صدقت

  3. يقول مهند:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 1:43 م

    يجب وقف التطبيع مع الكيان الارهابي وعدم التعامل مع المجرمين والارهابيين .

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  4. يقول جوبا فلسطين:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 2:38 م

    وحتى ولم يكن له أي سوابق ، سيكون فار من العدالة ومجرم وقطاع طرق وقاتل مأجور وارهابي وسارق ونصاب والخ إلخ …. كل وسائل العالم ستكتب عن (الحادثة
    أتمنى من الحكومات العربية استغبائنا باشياء محبوكة اكثر سئمنا الاستغباء الطفولي لقد كبرنا وهرمنا ومازال استغبائكم لنا طفولي عقولنا لاتفكر ولكنها الغريزة البشرية طرح الاسئلة .

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  5. يقول علي العلي:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 10:39 م

    سياسة حكيمة مدروسة، حادث عرضي بسيط يحدث في محيط سفارة شعب الله المختار. وتنتهي بعدها الاحتجاجات والازعاجات لسفارة شعب الله المختار وموظفوها الاجلاء الاعزاء. خلاص انتهت القصة. أحسنتم

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