الرباط.. آلاف المغاربة يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

الرباط: شارك آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، مساء الجمعة، في مسيرة تضامنية مع فلسطين نددوا خلالها باستئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها هيئات مدنية مثل “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية)، من ساحة البريد باتجاه مبنى البرلمان، وسط المدينة.

وشهدت المسيرة التي نُظمت تحت شعار “دفاعا عن القدس والأرض، ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير”، مشاركة حقوقيين ومثقفين وأكاديميين وسياسيين.

وردد المحتجون شعارات تطالب بحماية المدنيين في فلسطين، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططات التهجير.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”نقولو حنايا كاملين (نقول جميعا) عاشت فلسطين”، و”تحية مغربية لفلسطين الأبية”.

وانتقد المشاركون “عجز المجتمع الدولي عن توقيف إسرائيل”.

ومنذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استشهد 896 فلسطينيا وأصيب 1984 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع صباح الجمعة.

ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(الأناضول)