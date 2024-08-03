الرباط.. آلاف المغاربة ينددون باغتيال هنية- (فيديو)

الرباط: شارك آلاف المغاربة، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
آلاف المغاربة شاركوا بالرباط في المسيرة التي دعت إليها هيئات مدنية مثل “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، تحت شعار “اغتيال الشهيد هنية.. جريمة صهيونية جبانة”.
ورفع المشاركون صورا لهنية وقادة حماس والمسجد الأقصى وضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلمين الفلسطيني والمغربي.
وانطلقت المسيرة من منطقة “باب الأحد” وسط الرباط، باتجاه مبنى البرلمان، حيث ردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: “هنية رمز الكفاح”، و”المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين”، و”كلنا فداء.. فلسطين الصامدة”، و”تحية مغربية للشهيد هنية”.
وشهدت المسيرة ارتداء الأطفال للكوفية وملابس عليها شعار العلم الفلسطيني، ولافتات ورموز المقاومة الفلسطينية.
وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى “إسقاط التطبيع مع إسرائيل”.
والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.
وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.
وجاء اغتيال هنية بينما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
( وكالات)
رجلٍ أمريكيٍّ كان أثناءَ حربِ فيتنام يقفُ مساءَ كلِّ يومٍ وحده أمام البيت الأبيض حاملاً شمعةً مُضاءة، ويدعو لوقف العدوان الأمريكيِّ على فيتنام، منذ اليوم الأول للحرب وحتى نهايتها لم يتغيَّبْ أبداً!
وفي إحدى الليالي جاء صُحفيٌّ وقالَ له: سيدي، هل تعتقد أنَّ وقوفكَ هنا بشمعتك، واحتجاجك كلّ ليلة يمكنُ أن يُغيِّرَ شيئاً؟
فقالَ له: أنا لا أقفُ هنا كلَّ ليلةٍ لأُغيّرَ شيئاً، أنا أقفُ هنا حتى لا يُغيّروني هُم! لن أسمحَ لاندفاعهم المجنون أن يقتلَ إنسانيتي، سأبقى أعرفُ الحقيقةَ، وأقولُ الحقيقةَ، سأقومُ بدوري الصّغير هذا كلَّ يومٍ محاولاً البقاء إنساناً!
محبتنا كمغاربة لفلسطين صافية لوجه الله تعالى، و لا نجعلها رقعة لكسب النقاط في معاركنا الإقليمية، و لا نقبل فيها دروسا ممن يطعننا عشرات السنين. عاشت فلسطين من البحر الى النهر و عاش المغرب من طنجة للكويرة
الله يحفظك ، تعليق في الصميم
محبة المغاربة لفلسطين صافية لوجه الله تعالى، لا نشتري فيها و لا نبيع، و لا نقبل مزايدات ممن نعرفهم و يعرفوننا
و ما قصة السفن الحربية الاسرائيلية التي تتزود بالمؤونة من ميناء طنجة و الرحلات الجوية للطائرات الحربية التي لم تنقطع منذ عملية الطوفان الاقصى بين اسرائيل و…؟
لقد شرحنا بالتفصيل مرارا أن التطبيع كان الزاما من
أمريكا من أجل اتفاقات دفاعية تجنب المنطقة
عبث الحرب… وهذا لا يؤثر على محبتنا لاخونا
في فلسطين… والشعب المغرب هو الوحيد بين
ااسعوب العربية التي تخرج إلى الشارع كما تفعل
الشعوب التي هبت من أجل فلسطين… ولن تمنعنا
العلاقة مغ إسرائيل من محبة فلسطين ولا
مساندتها.. ولا يكلف الله الا نفسا إلا وسعها. فكما
للأخوة في فلسطين قضية ارض… فلا أيضا قضية
ارض… تنازعنا فيها دولة جارة …
.
ولو لم تنازعنا الدولة الجارة. . لكان الحال مختلفا..
لأنها محبة صافية..عطرتها دماء الشهداء الذين حرروا بيت المقدس..مع الناصر صلاح الدين الايوبي…وحرروا البقعة الوحيدة التي تحررت بالسلاح منذ بداية الحروب ضد الصهاينة…وهي القنيطرة في الجولان… وبالاضافة إلى كسر الحصار البري عن غزة مرتين…وتسجيل أعلى رقم للتظاهر من أجل غزة عالمياً…هناك أطباء وطبيبات مغربيات..يكرسون كل وقتهم من أجل إنقاذ الجرحى والمصابين..ومنهم طبيب مغربي أجرى أكثر من 100 عملية جراحية تحت القصف…فلانامت أعين من تاجر بإسم فلسطين…وحاول تبخيس مواقف الشرفاء…
إذا كان هذا صحيحا. وهو غير صحيح. فلماذا لم تقم صواريخ الجيش الهمام وطائراته التي تقوم باكبر عدد من المناورات ضد الجيران. بقصف تلك السفن والطائرات الوهمية أثناء مرورها فوق الأجواء وذاخل المياه. أم أن الحقيقة مستباحة من أجل التستر على من منع الناس من التظاهر.
تلك السفن الحربية تمر من أمام الجزائر فماذا انتم فاعلين
درء المفسدة يسبق جلب المصلحة ، غلق سفارة الكيان الصهيوني في الرِّباط و قطع العلاقات الدبلوماسية و التجارية التي ارتفعت منذ 7 اكتوبر ب 15 من المئة بين البلدين و التعاون العسكري أولى من تنديد لم يكن حتَّى بالقرب من سفارة الإحتلال الصهيوني .
عزيز _ ح
.
قولك صحيح… درء المفسدة يسبق جلب المصلحة ..
.
وأد فتيل الحرب في منطقتنا هو المفسدة الكبرى.. اكبر بكثير وبكثير من علاقة مع اسرائيل.. وهذا ما يجعل نظام بلدك يندد بقوة..
ردا على المسمى جيرار فوري . منذ السابع من أكتوبر الماضي و حتى من قبله و بعد اغتيال اسماعيل هنية، يخرج المغاربة تضامنا مع الشعب الفلسطيني بالألف في الوقت الذي نجد فيه دول عربية تقول أنها مع فلسطين ظالمة او مظلومة لا تسمح و لو بتظاهرة واحدة و لم تقدم تعزية رسمية لعائلة المرحوم اسماعيل هنية. من بين هذه الدول مع الأسف نجد الجزائر دولة “” المليون و نصف المليون “””.
يجب إسقاط جميع الأنظمة العربية المطبعة ولا نامت أعين الجبناء
لماذا لا يعرفون البنود ليسقط التطبيع
العلاقة بين المملكة المغربية والدولة العبرية تعود الى القدم. والتعاون بين الدولتين يشمل العديد من المجالات بما فيها الدفاع.لا توجد مثاليات في السياسة.المملكة تضع القضية الفلسطينية في اولوياتها وتضع التعاون الاستراتيجي مع الدولة العبرية اولى الاولويات.
جلالة الملك وقبله والده الحسن الثاني رحمة الله عليه مواقفهم مشرفة بخصوص القضية الفلسطينية.