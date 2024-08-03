الرباط.. آلاف المغاربة ينددون باغتيال هنية- (فيديو)

الرباط: شارك آلاف المغاربة، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

آلاف المغاربة شاركوا بالرباط في المسيرة التي دعت إليها هيئات مدنية مثل “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، تحت شعار “اغتيال الشهيد هنية.. جريمة صهيونية جبانة”.

ورفع المشاركون صورا لهنية وقادة حماس والمسجد الأقصى وضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلمين الفلسطيني والمغربي.

وانطلقت المسيرة من منطقة “باب الأحد” وسط الرباط، باتجاه مبنى البرلمان، حيث ردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: “هنية رمز الكفاح”، و”المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين”، و”كلنا فداء.. فلسطين الصامدة”، و”تحية مغربية للشهيد هنية”.

وشهدت المسيرة ارتداء الأطفال للكوفية وملابس عليها شعار العلم الفلسطيني، ولافتات ورموز المقاومة الفلسطينية.



وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى “إسقاط التطبيع مع إسرائيل”.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

( وكالات)