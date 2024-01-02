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الرباط.. احتجاجات أمام البرلمان تنديدا باغتيال العاروري- (فيديو) 

2 - يناير - 2024

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الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت ومطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المحتجون في وقفتهم أمام البرلمان المغربي بالرباط، شعارات تطالب الدول العربية والإسلامية بـ”العمل على وقف الحرب ضد قطاع غزة” الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، من أجل التراجع عن موقفها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء “22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتزامنت الوقفة التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، مع اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

ورفع المشاركون شعارات تندد باغتيال العاروري و6 من رفاقه في الحركة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأحرق المحتجون العلم الإسرائيلي، مرددين هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، خاصة كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.

(الأناضول)

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  1. يقول مراد السيقلي:
    يناير 2, 2024 الساعة 10:20 م

    كان على المتظاهرين أولا المطالبة بمطلب واحد قبل كل شيء وهو قطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيونى

    رد
    1. يقول عبد الرحيم المغربي.:
      يناير 3, 2024 الساعة 9:27 ص

      هناك مكتب إتصال مغلق… فلماذا لاتطالبون باغلاق السفارات المتواجدة في العواصم العربية …ووقف تزويد الكيان بالغاز الطبيعي..ووقف إيداع الأموال في الابناك المساندة للاقتصاد الإسرائيلي…والسماح للمواطنين بالتظاهر لدعم فلسطين..

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