الرباط تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن شراكتهما ضد “الابتزاز”

الرباط: دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن الشراكة مع الرباط ضد ما أسماه “الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لبوريطة مع مفوض شؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، الذي وصل العاصمة المغربية الاثنين في زيارة غير محددة المدة.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.
ورغم تطمينات مسؤولين أوروبيين بـ”الحفاظ على الشراكة مع المغرب”، إلا أن الرباط أعلنت آنذاك رفضها قرار المحكمة الأوروبية.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
واعتبر بوريطة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي “تثبيت الشراكة مع المغرب، والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”.
وأبرز الوزير أن بلاده “تنتظر أن ترى كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الاستفزازات، وما هي التدابير والسياسات التي سيتخذها الأخير للتعامل مع هذا الواقع”.
وأوضح أن هناك “إجراءات عملية تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، الذي ينتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.
وأشار إلى أن بلاده “تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال، وليس الأقوال”.
وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي في وقت “تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمرحلة مفصلية”، حسب المصدر نفسه.
واختتم بوريطة حديثه بالقول: “لتأكيد كل ما يقال في بروكسل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة، يجب أن يتجسد ذلك على أرض الواقع”.
(الأناضول)
ممتاز جدا..
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ان احب الاتحاد الاوروبي شراكة مع المغرب .. فمرحبا طبعا..
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لكنها مشكلته هو.. هو لوحده اعني.. ان تتدخل مؤسساته فيها.. فنحن في افريقيا وليس اوروبا..
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المفوضية الاوروبية فطنت للخلل.. وقد افرغت حكم المحكمة الاوروبية المسيس من محتواه.. مباشرة..
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ويبدو انهم بصدد اعداد مشروع قانون ملزم لكل المؤسسات بما فيها المحكمة الاوروبية
لفصل السياسي والسيادي من شؤونها.. والمحكمة ملزمة باحترام القانون طبعا فهو من المشرع..
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الى ذلك الحين.. الدول لم تعطي اي اعتبار لحكم مسيس للمحكمة.. وعلى راسهم فرنسا والمانيا واسبانيا..
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لكن هذا لا يكفي.. لذلك طلب المغرب بالصريح ان يؤمنوا الشراكة بالقانون.. وحسنا فعل..
مجرد تساؤل.
متى كانت العدالة ابتزاز وتحرش وافتزاز !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” تثبيت الشراكة مع المغرب، والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي…. تنتظر أن ترى كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الاستفزازات” انتهى الاقتباس.
بوريطة يريد أن يعيش في عالم دون برلمان حرة ولا صحافة حرة ولا عدالة حرة، وإن وجدوا يستوجب إخضاعهم للسياسيين.
خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم: 05/01/2023 ، اشتكى بوريطة من القضاء والبرلمان والإعلام الأوروبيين بما نصه:
“هذه الشراكة ( بين الإتحاد الأوروبي والمغرب) تواجه مضايقات برلمانية وقضائية متواصلة، وهجمات إعلامية متكررة” انتهى الاقتباس
بوريطة ليس فقط يرفض قرار المحكمة بل يحرض الدول الأوروبية على رفضه.
فتلقفت وسيلة إعلامية مغربية وجهة النظر هذه ونسبت إلى وزير الزراعة ومصايد الأسماك الإسباني، لويس بلاناس مقالا عنونته بما نصه:
“العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فوق حكم محكمة العدل الأوروبية (وزير إسباني).”
ها انت ترى.. كل ما قلته يحسب على فلسطين بسبب اللقب..
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وليس لذينا اي مشكلة مع الاخوة في فلسطين..
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يمكنك استعمال اي لقب جزاائري قوي .. وشكرا لك مسبقا..
كلنا نتذكر كلام هذا الوزير
المقال لم يتطرق لجواب المسؤول الأوربي على ما قاله الوزير بوريطة حيث قال فارهيلي، في الندوة الصحافية ، إن زيارته اليوم هي “أكبر دليل على قوة الشراكة بين بروكسل والرباط”
المجتمعات الأوروبية تحترم القوانين، على أساسه بنيت الدول المحترمة
وأشار بوريطة إلى أن بلاده “تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال، وليس الأقوال”.واختتم بوريطة حديثه بالقول: “لتأكيد كل ما يقال في بروكسل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة، يجب أن يتجسد ذلك على أرض الواقع”. هذا يعني أنَّ الأتحاد الأوروبي ملتزم بقرار محكمة العدل الوأروبي .
يا سبحان الله عندما حكمت المحكمة الاوروبية ان الصحراء الغربية اقليم منفصل و ليس جزءا من المغرب اصبحت ابتزاز ا .
الاوربي يحترم القانون ولا يدوس عليه اما في ماما افريكا فلامجال للمقارنة ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطلة كان زهوق
وأين هو القانون الأوربي اتجاه غزة وفلسطين ؟ إتق الله يا رجل
رأت ان المغرب لا يحق له ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الاتفاق الدي يخالف فيها بنودا معينة في القانون الدولي
وشددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد “إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة”.
والمغرب ملزم باءحترام الشراكه مع الاتحاد الاروبي ولا يسمح له بتصدير منتجات من منطقة الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي وهدا يعرض المصالح التجاريه الاروبيه للخطر .
منع غير القانوني من خلال التجار
المزاج السائد في قاعة المحكمة في لوكسمبورغ متوتر. وعلى أحد جانبي القاعة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية تجلس جبهة البوليساريو. المنظمة التي تناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية. وعلى الجانب الآخر ممثلو مجلس الاتحاد الأوروبي وأكثر من 20 محاميا. يبدو البعض عصبيًا، ويبحثون في ملفاتهم.
المسألة C-104/16P، مجلس الاتحاد الأوروبي ضد جبهة البوليساريو – خلف هذا الاختصار غير الواضح يكمن انفجار سياسي: هل يُسمح للمغرب بتصدير منتجات من منطقة الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي أم لا؟ سؤال حساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي. والسؤال هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعترف بضم الصحراء الغربية من قبل المغرب حتى لا يعرض المصالح التجارية الأوروبية للخطر.
الأخ حمزة ، حكم المحكمة الأوربية شأن أوربي والمغرب لم يكن طرفا في المحكمة ، لذلك السيد بوريطة عندما تكلم ماذا قال للمفوض الأوربي ، قال نريد أفعالا وليس أقوالا ، بمعنى الكرة في ملعبكم ، وعليكم اتخاذ قراركم ونحن ننتظر ، وبمعنى آخر شراكتنا معكم يستحيل أن تكون على حساب التشكيك في وحدتنا الترابية ، إذا أردتم التعامل معنا بصحرائنا المغربية فأهلا وسهلا ، وإن أردتم تطبيق حكم محكمتكم فذلك شأنكم ولا شراكة بيننا ، ولدينا شركاء آخرين ينتظرون الفرصة .