الرباط تعلن إحباط محاولة تسلّل 230 مهاجرًا لسبتة بينهم جزائريون ومغاربة

الرباط- “القدس العربي”: أفادت مصادر محلية، الأربعاء، بأن السلطات المغربية نجحت في صدّ هجوم جماعي، نظّمه حوالي 230 مهاجرًا من أصول مغربية وجزائرية وجنوب الصحراء، من أجل التسلّل نحو مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت المصادر أن الراغبين في الهجرة غير النظامية تسلّلوا من المناطق المجاورة، مثل المضيق والفنيدق، مستغلّين احتفالات عيد الأضحى لمحاولة تجاوز السياج الحدودي للمدينة المحتلة من لدن إسبانيا.

وأوضحت صحيفة “الأحداث المغربية” أن عدداً من الموقوفين جرى تقديمهم إلى السلطات المختصة التي قررت متابعتهم قضائياً، وأمرت بوضعهم في السجن المحلي بتهمة التورط في تنظيم الهجرة غير الشرعية وحيازة أسلحة بيضاء.

وتكرّر، خلال السنوات الأخيرة، مثل هذه المحاولات للهجرة غير الشرعية، فمنذ نحو شهرين أحبطت السلطات المحلية محاولة من هذا النوع، على مستوى منطقة “واد لخلوط”، نفذتها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 200 فرد، كان بعضهم متحوزين بعصي وحجارة ومقابض حديدية تستعمل لتسلق السياج الحديدي، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن، ويجري إيقافهم جميعاً مع تسجيل بعض الإصابات البسيطة في صفوف الأمنيين وبين المهاجرين.