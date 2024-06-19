سياسة | عربي | المغرب العربي

الرباط تعلن إحباط محاولة تسلّل 230 مهاجرًا لسبتة بينهم جزائريون ومغاربة

19 - يونيو - 2024

حجم الخط
0

الرباط- “القدس العربي”: أفادت مصادر محلية، الأربعاء، بأن السلطات المغربية نجحت في صدّ هجوم جماعي، نظّمه حوالي 230 مهاجرًا من أصول مغربية وجزائرية وجنوب الصحراء، من أجل التسلّل نحو مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت المصادر أن الراغبين في الهجرة غير النظامية تسلّلوا من المناطق المجاورة، مثل المضيق والفنيدق، مستغلّين احتفالات عيد الأضحى لمحاولة تجاوز السياج الحدودي للمدينة المحتلة من لدن إسبانيا.

وأوضحت صحيفة “الأحداث المغربية” أن عدداً من الموقوفين جرى تقديمهم إلى السلطات المختصة التي قررت متابعتهم قضائياً، وأمرت بوضعهم في السجن المحلي بتهمة التورط في تنظيم الهجرة غير الشرعية وحيازة أسلحة بيضاء.

وتكرّر، خلال السنوات الأخيرة، مثل هذه المحاولات للهجرة غير الشرعية، فمنذ نحو شهرين أحبطت السلطات المحلية محاولة من هذا النوع، على مستوى منطقة “واد لخلوط”، نفذتها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 200 فرد، كان بعضهم متحوزين بعصي وحجارة ومقابض حديدية تستعمل لتسلق السياج الحديدي، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن، ويجري إيقافهم جميعاً مع تسجيل بعض الإصابات البسيطة في صفوف الأمنيين وبين المهاجرين.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النيابة الجزائرية تعلن عن “تفكيك شبكة تخابر وتجسس يقودها مغاربة”
1 - سبتمبر - 2024
وزير الخارجية الجزائري بعد موقف فرنسا وتشاد من الصحراء الغربية: هناك من وضع نفسه في الجانب الخطأ من التاريخ- (فيديو)
18 - أغسطس - 2024
كاتب فرنسي عن الأولمبياد: ضد تلويث الرياضة بالسياسة.. ولتتواجه الدول في الملاعب لا في ساحات المعارك
6 - أغسطس - 2024
جون أفريك: المبادرة الأطلسية لمحمد السادس.. حجر زاوية جديد للدبلوماسية المغربية؟
12 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية