الرباط: دعوات لجمعة غضب دعماً لصمود الفلسطينيات وتنديداً بمجازر الإبادة في غزة

الرباط – «القدس العربي»: دعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أمس الأربعاء، إلى تنظيم جمعة الغضب 22، بمختلف المدن المغربية تنديداً باستمرار الحرب على غزة وللمطالبة بإسقاط التطبيع.

جمعة الغضب التي تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، اختارت لها الهيئة شعار “المرأة الفلسطينية عنوان الصمود والكفاح”، دعماً لصمود المرأة الفلسطينية في عيدها الأممي، ورفضاً لما يمارس في حقها من تقتيل وتنكيل وتجويع بغزة وكل فلسطين.

وقالت في بيان لها، إن جمعة طوفان الأقصى 22 تأتي استمراراً في الحراك الشعبي التضامني الداعم لغزة العزة ضد مجازر الإبادة وسياسة التجويع ومحاولات التهجير التي يمارسها الكيان الصهيوني على أصحاب الأرض والحق.

وأضافت أن احتجاجات الجمعة هي مناسبة للتنديد بالصمت الدولي والخذلان العربي الرسمي تجاه ما يحدث من مجازر مروعة، لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد المدن المغربية وقفات ومسيرات احتجاجية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وتنديداً بالمجازر الوحشية والتجويع الذي يمارسه الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع والمطالبة بإسقاطه وغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد من فيه، مع الدعوة للضغط من أجل وقف حرب الإبادة.