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الرباط.. عشرات المحتجين يدعون إلى وقف تجويع إسرائيل لغزة- (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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الرباط: دعا عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، إلى وقف تجويع إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن حرب مدمرة تشنها عليهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وشارك عشرات المغاربة في وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط (غرب)، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين (أهلية).
ورفع المحتجون، أمام مبنى البرلمان، صورا للمسجد الأقصى وضحايا في الحرب على غزة ومظاهر تجويع أهالي القطاع.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
كما حمّل المحتجون أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها “أوقفوا التطبيع” و”أوقفوا العدوان على غزة.. أوقفوا حرب الإبادة”.
وارتدى أطفال الكوفية الفلسطينية، خلال الاحتجاج الذي ندد بـ”عجز” المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب على غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بغزة.

وأحرق محتجون علم إسرائيل، ورددوا هتافات بينها: “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”سحقا سحقا بالأقدام للصهيون والأمريكان”، و”كلنا فداء فداء.. وفلسطين الصامدة”.
وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية احتجاجات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولاسيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

(الأناضول)

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