الرباط.. عشرات المغاربة يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

الرباط: شارك عشرات المغاربة في العاصمة الرباط، مساء الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع غزة مطالبين بوقف الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع الفلسطيني لأكثر من 14 شهرا.

وحمل عشرات المشاركين في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية)، صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين.

وندد المشاركون أمام مبنى البرلمان في الرباط باستهداف إسرائيل للأطفال والمدارس والمدنيين، مرددين شعارات تشيد بصمود الشعب الفلسطيني، وأخرى تنتقد التطبيع مع تل أبيب.

وتخللت الوقفة هتافات مثل: “الجماهير الصامدة المغربية، وفية للقضية الفلسطينية”، و”كلنا فداء فلسطين الصامدة”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”الوفاء لدماء الشهداء”.

ورفع المتظاهرون لافتات مثل: “الحرية لفلسطين”، و”تحية لصمود المقاومة ضد الجرائم الصهيونية”.

وتشهد مدن مغربية عديدة بينها الرباط بوتيرة شبه يومية، وقفات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)